La Jiménez Díaz, premio Liderazgo Reputacional en el sector sanitario

El complejo sanitario Fundación Jiménez Díaz ha sido reconocido por «una estrategia consolidada que promueve la salud, optimiza la experiencia de paciente y gestiona de forma responsable y eficiente los recursos, basándose en la innovación, la digitalización, una amplia y compleja cartera de servicios y un cuadro médico del mayor nivel profesional y humano». Este modelo asistencial «de excelencia y medicina» basado en el valor de la Fundación Jiménez Díaz es una de las «políticas hospitalarias líderes» de nuestro país, como lo demuestra el nuevo aval que el centro sumó ayer, al recibir el Premio Liderazgo Reputacional Sanitario en el ámbito de los hospitales en Gestión Sanitaria, dentro de la categoría de «Políticas Hospitalarias Líderes», entregado esta semana por el Observatorio de la Salud, Merco y Estudio de Comunicación.

El galardón, que fue recogido por el Dr. Javier Arcos, gerente del hospital; la Dra. Marta Cremades, directora médica del centro; Ana Gloria Moreno, directora de Enfermería; y Cristina Sánchez, directora de Control de Gestión y Auditoría Interna, reconoce así a la Fundación Jiménez Díaz por su «excelencia en la gestión efectiva, que implica medir y evaluar diversos indicadores para garantizar la eficiencia, la calidad de atención, la seguridad o la satisfacción del paciente, demostrada a lo largo de los años», según la organización de esta segunda edición de los Premios Liderazgo Reputacional Sanitario 2024.

«Muchas gracias por este galardón en el que, además, han participado tantos profesionales del sector que es especialmente relevante, y sobre todo gracias a los trabajadores de la institución, unas 4.000 personas que apuestan por una estrategia muy clara y bien definida desde hace más de diez años», dijo el gerente del hospital tras recibir el premio junto a los principales representantes de su equipo directivo. Así, quisieron compartir el premio.

«Esta estrategia –continuó el Dr. Arcos– se basa fundamentalmente en dos pilares: la madurez cultural de nuestros profesionales, sobre todo de los asistenciales, que tienen muy claro que su papel no es solo atender lo mejor posible cada día al paciente que tienen delante, sino mejorar la trayectoria de cuidados de los que todavía están por llegar; y la madurez digital de la institución, que ha entendido que la llegada de otras ciencias, como la ingeniería informática o el análisis de datos, nos pueden ayudar a ser mejores médicos y ha hecho posible que, a día de hoy, términos como inteligencia artificial, Big Data, machine learning, deep learning o telemedicina sean una verdadera realidad en nuestra institución, que nos ayudan cada día a aportar más valor a los pacientes y a la sociedad».

Asimismo, tres profesionales del centro fueron también premiados en la categoría de «Especialistas médicos más reputados», dentro del ámbito clínico: los doctores Emilio Calvo, Jesús Porta y Alberto Ortiz, jefes respectivos de los Servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Neurología y Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, en las correspondientes especialidades.

«Quiero destacar y agradecer por este premio, además de, por supuesto, a mi familia, al hospital en el que trabajo, que me ha dado la posibilidad de desarrollarme profesionalmente; y a mi equipo, a los cuales creo que he tenido la oportunidad de transmitir mi interés por la investigación –porque sí, los traumatólogos también investigan–», declaró el Dr. Calvo tras recibir el galardón. «Y, sobre todo, a mis pacientes, que son los que me han estimulado y con los que más he aprendido», añadió el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz.

Por su parte, tras recoger el premio, el Dr. Porta puso de relieve su «confianza en los jóvenes, a quienes, si les estimulas y enseñas, avanzan, investigan y publican, mejor aún que las generaciones actuales; así como en la Medicina, una profesión maravillosa que permite gestionar, ser docentes, divulgar y mirar a los ojos a los pacientes, que saben que les estamos ayudando».