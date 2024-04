Joaquín Leguina y una Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid «sin ideología»

El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas y único expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, confía en que la «ideología no se meta en el funcionamiento de este órgano y poder ayudar a que funcione la Comunidad». Así lo explicaba ayer a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid donde tomaron posesión de su cargo los consejeros y donde también se celebraba la primera reunión, donde Leguina fue elegido oficialmente presidente. «No creo que metamos la ideología por medio, ni la política, porque eso es fatal para cualquier institución de este tipo», compartía Leguina al tiempo que se mostraba convencido de que «se sacará adelante el trabajo y se podrá también dar tranquilidad a los miembros del Gobierno».

Para asegurar que se cumple la labor de la Cámara explicó que se ha elegido, a propuesta suya, como vicepresidente a Carlos Salgado Pérez, quien ostentaba hasta ahora la Presidencia en funciones. Sobre él afirmó que «permitirá dar el salto sin problemas porque lleva mucho tiempo en este órgano además de ser uno de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de España y de tener una gran experiencia».

Hace un mes Leguina volvía a la actualidad política cuando se conocía que era uno de los nombres propuestos por el PP para los cinco puestos que le correspondían en este consejo. Leguina fue suspendido de militancia del PSOE en 2022 a raíz de un expediente a él y a Nicolás Redondo en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Preguntado por las críticas del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, a raíz de su propuesta, Leguina le ha afeado que no lo hiciera dentro del hemiciclo.

El mismo Lobato en los pasillos de la Cámara ponía en duda el jueves, Pleno en el que se aprobaron los candidatos, que Leguina tuviera “las ganas, el ánimo, el conocimiento y la experiencia” de poder fiscalizar las Cuentas de la región. El líder de los socialistas madrileños defendía que debería haber “más nivel con gente que de verdad pueda encargarse de esa fiscalización de las cuentas” de la Comunidad de Madrid. “Si lo hubiera dicho ahí (señalando al hemiciclo) hubiera tenido contestación. Tengo un currículum que, si quieren se lo paso, pero va a tardar mucho en leérselo, bastante nutrido. Por no decir muy nutrido, porque tengo ya 82 años, no lo voy a ocultar”, ha lanzado Leguina. Por último, ha asegurado que tiene ganas del trabajo que le han encomendado y de no perder el contacto con esta comunidad autónoma” en los seis años de mandato. “Si los vivo, claro”, ha matizado.