Berrocal, la librería de Madrid en la que vendían un libro para comprar cinco

En pleno Barrio de Las Letras, como no podía ser de otra forma, se encuentra uno de los mayores tesoros bibliográficos de la capital. Berrocal Libros Antiguos es una librería especializada para aquellos expertos y fanáticos de los ejemplares únicos y difíciles de encontrar, desde obras incunables (de comienzos de la imprenta) hasta una primera edición de El Quijote editada en Milán. Esta inigualable colección es obra de Rafael Berrocal Rodríguez, quien dedicó gran parte de su vida a recorrer el mundo por ferias literarias para hacerse con cada una de estas «joyas». Fallecido hace seis años, ahora sus hijas y su mujer son las que regentan la librería y custodian su herencia. «Yo le obligué a comprar este espacio porque ya no cabíamos en casa con tanto libro», asegura su mujer. Durante estos seis años han ido trabajando en un inventario para ir descubriendo dónde estaba cada ejemplar. Un trabajo casi interminable. «Él tenía todo el catálogo en la cabeza», asegura su hija. Sin embargo, reconocen que lo que hoy es una venta de libros, «para él nunca fue un negocio sino una afición». Para dar prueba de su desmesurada pasión, su familia asegura que «vendía un libro para comprar otros cinco, por lo que el catálogo no paraba de crecer exponencialmente». Algunas de sus «joyas» las encontró en ferias de Latinoamérica, Italia o Nueva York. También conservan ejemplares en otras lenguas como el latín o el alemán. Ahora, este mismo negocio participa como expositor en ferias locales. «Hace tiempo que decidimos no ampliar más el catálogo», aseguran. A día de hoy, está todo en venta, hasta sus artículos más preciados. Conservan ejemplares del siglo XV, así como artículos valorados en decenas de miles de euros. Insisten en que es una librería para un consumidor muy particular, para expertos, profesionales o bien coleccionistas.

Berrocal libros antiguos @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Además, Rafael no solo se encargaba de adquirir las obras, sino en muchos casos de restaurarlos, encargando una reencuadernación o protegiendo el original con tapas artesanales. Algunos de estos delicados encuadernadores fueron Benito Vera, Ángel Camacho o Luis Mínguez. Llama la atención el excepcional estado de conservación que todos sus ejemplares guardan, incluso más de seis siglos después. Cabe recordar que esta colección no se explotó como negocio hasta 1995 y desde entonces pertenece al Gremio Madrileño de Libreros de Viejo de Madrid. De hecho, en esta sociedad colaboran entre los miembros para trasladar un cliente a otra librería, en caso de que ésta pueda tener el artículo que busca. Sus propietarias se ríen de una paradoja habitual que suele ocurrir en su sector: «A veces nos traen libros antiguos que tenían por casa sin ser conscientes del inmenso valor que pueden llegar a tener en el mercado. Pero, también los hay que creen tener el mayor de los tesoros, cuando en verdad se trata de un artículo bastante común o devaluado». También apuntan que Madrid reúne de las mejores condiciones climáticas para la conservación de estos «tesoros», mientras que las regiones costeras padecen la humedad, que es la gran amenaza para su mantenimiento. «Incluso, el polvo es un elemento que favorece más su conservación», añaden.

Entre las especialidades de este establecimiento, para cuya visita se requiere cita previa, están temáticas como Cervantes, Derecho, Economía, Paremiología (refranes y proverbios), Historia, Toros, Caballos, Caza, Bibliografía, Folletos y Primeras ediciones. Entre ellas, destacan la primera edición del «Quijote» en Milán o la de «El Polifemo» (1629), de Luis de Góngora. Otra de sus «joyas» es una segunda edición de la «Biblia del oso, que es la primera biblia en castellano traducida desde el hebreo y el griego, en lugar del latín, y que luce este mamífero en su portada. También pueden presumir de contar con una colección desde 1820 del periódico El Censor, así como de un original de la «Tauromaquia de Goya».

Además, hay una serie de libros más académicos, que según garantizan, «aún son mencionados en las facultades», como son «Libro de Matemáticas de Pedro Ciruelo» (1526), «Historia de la Composición del Cuerpo Humano» de Valverde de Hamusco y de la que conservan una primera edición de Roma (1556), así como la considerada obra pionera de la óptica moderna.

Justifican la necesidad de solicitar cita por el encomiable esfuerzo de localización y documentación que supone la venta de este tipo de artículos. Además, reconocen que muchos clientes acaban interesándose por otras obras o incluso por toda una sección de su catálogo. También tienen la posibilidad de vender colecciones completas: «A veces vienen a preguntar por un número concreto, pero jamás disolvemos una colección». Aunque su nicho suele ser profesionales, también tienen libros para todos los bolsillos.