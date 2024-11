Lobato se aferra al liderazgo del PSOE: "Me lo replantearía si dice Michelle Obama que se presenta"

Se acerca la renovación del liderazgo del PSOE-M y el actual secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, no ve claro que haya una alternativa que le haga dar un paso atrás en su empeño por seguir al frente del partido en Madrid. Es más, parece no ver rivales en otros posibles ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. "Félix Bolaños, Óscar López, Javier Ayala, Sara Hernández, Enma López...Nombres van a aparecer todos los que queráis. No hay ningún problema. Y me da igual uno que otro", ha dicho en la Asamblea de Madrid en declaraciones a los medios.

"Si surgiera una opción tan evidentemente ilusionante y movilizadora, creo que todos tendríamos que reflexionar. Pero no es el caso ahora. Lo que toca es valorar el esfuerzo colectivo y continuar desarrollando el proyecto", sentenció. Y puso como ejemplo, con ironía, el caso de Michelle Obama. "Si dice Michelle Obama quiere encargarse del PSOE de Madrid...Yo me lo replantearía sinceramente. Si hay una gran alternativa capaz de generar una movilización social en muy poco tiempo y merece la pena renunciar al trabajo hecho por miles de militantes en todos los rincones de la región, porque hay una alternativa magnífica, ilusionante, que la gente no puede resistirse a apoyarse, en ese caso hay que ser inteligentes, pero Michelle Obama no está en esto".

Lobato defendió el trabajo realizado por los militantes en los últimos años: "Hay que respetar a la gente que se ha dejado la piel en construir un proyecto sólido y preparar programas políticos ambiciosos para cada municipio y barrio de Madrid. Esa decisión se tomó hace dos años y medio, y yo la respeto profundamente. Mi compromiso es cumplir con el encargo que asumí en ese momento".