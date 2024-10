Lobato descarta a Bolaños al frente del PSOE-M: «No encaja»

A poco más de dos meses para la renovación del liderazgo del PSOE en Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha defendido su candidatura para seguir capitaneando el PSOE-M y no estaría dispuesto a retirarla si desde Ferraz se promoviera otra alternativa, como la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Su perfil «no encaja» con las responsabilidades de un secretario general del PSOE-M, ha expresado en una entrevista en Telemadrid. Entre otras cosas porque este rol requiere «arraigo en el terreno» y un conocimiento profundo de la autonomía madrileña.

Sin embargo, al ser preguntado sobre la posibilidad de que Ferraz esté maniobrando para retirarlo del liderazgo, Lobato reconoció que no puede «asegurar nada por parte de otros». No obstante, resaltó que ha percibido el apoyo de los militantes del PSOE en Madrid, quienes, según él, están «hartos» de la falta de estabilidad en la dirección del partido, tras años en los que no ha habido un secretario general o portavoz que haya completado un mandato de cuatro años. «Cuando te equivocas constantemente y te hundes en un agujero, lo primero es dejar de cavar», declaró, expresando que eso es lo que esperan los militantes: un cambio de rumbo claro.

Lobato puso en valor su candidatura para continuar liderando el partido en la Comunidad de Madrid que, desde su punto de vista, no es un «capricho», sino una «oportunidad» para propiciar la alternancia política y desbancar al PP, que ha gobernado la región durante tres décadas. De hecho, recientemente, Lobato detalló en la Asamblea que encuestas internas encargadas por el partido arrojaban una mejora de resultados para su partido en Madrid e incluso aseguraba que, según esa encuesta, Ayuso perdía la mayoría absoluta y él, como candidato, ganaba votantes a costa del PP.

En las últimas semanas, la continuidad de Lobato al frente del PSOE-M ha sido objeto de especulaciones, lo que ha provocado tensiones internas. El líder socialista no ocultó su frustración ante estas maniobras. «Que dentro del partido haya una minoría que intente manipular y mentir a los militantes, eso sí da rabia», señaló.

En relación con el «caso Koldo» y las recientes polémicas que han sacudido al PSOE, Lobato expresó el malestar que reina entre los militantes. «Lo que estamos viviendo es desgarrador. Muchos militantes estamos cabreados», afirmó, aunque defendió la «respuesta contundente» del partido ante los escándalos. Criticó duramente a quienes, como el exsecretario de organización José Luis Ábalos, han tenido comportamientos cuestionables: «Me cabrea sinceramente que gente con tanta responsabilidad haya actuado de esa manera. En el PSOE hay miles de militantes trabajando duro, y estas cosas tumban ese esfuerzo».