Lobato pide apoyos para volver a liderar el PSOE en Madrid

El PSOE ha anunciado que en el próximo congreso federal renovará los liderazgos autonómicos, entre ellos el de Madrid, un asunto clave tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales, y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se ha puesto manos a la obra de inmediato para recabar apoyos. Por eso el lunes remitió una carta a la militancia en la que no solo se reivindica como posible candidato de los socialistas madrileños ante la renovación anunciada, sino también se posiciona del lado de Pedro Sánchez y pide a la militancia madrileña que le apoyo en los cambios que pretende abordar. «Tenemos que dar la talla para que haya un PSOE federal fuerte acompañando a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, en la tarea de seguir haciendo que España avance», expone la misiva (...) La Ejecutiva Federal ha aprobado arrancar los procesos orgánicos del partido y te propongo ir juntos a por todas», añade.

A reglón seguido pone en valor la gestión que ha venido desempeñando al frente del PSOE-M: «Hemos crecido estos dos años en el PSOE de Madrid hasta ser la tercera federación más importante de España. Y se tiene que notar».

Por eso considera que «en Madrid creo que ya toca consolidar, por fin, un proyecto ambicioso y solvente para echar al PP.

Lo hemos dado todo para tener un programa de región claro y de izquierdas, una presencia social y mediática muy fuerte y plantar cara a Ayuso cada semana. Cada día. Miles de concejales, militantes, ejecutivas, grupos parlamentarios, alcaldes… no habéis parado de currar en estos más de dos años y medio. Hay cosas que mejorar y en las que avanzar. Y vamos a hacerlo», añade. Finalmente concluye pidiendo «fuerza, apoyo, ilusión» a la militancia para tienes.

La decisión de abordar cambios en la dirección del PSOE-M viene ya de las últimas elecciones europeas ya que Ferraz es consciente de que en Madrid no se da con la fórmula para arrebatar el poder a los populares. Y es que esgrimía como un argumento que la mitad de la diferencia de votos entre el PP y el PSOE procedía de Madrid. De ahí la preocupación por la «debilidad» que presenta en Madrid.

El PSOE-M, sin embargo, ha defendido en todo momento los últimos resultados electorales porque considera que consolidan una tendencia y sitúan al partido como una alternativa al PP, sin dejar de reconocer el «gran resultado electoral de Ayuso». «Hace dos años y medio, cuando la Ejecutiva comenzó su trabajo, teníamos un 12,9% de los votos y estábamos a 26 puntos del PP; hoy estamos en un 28%, a 12 puntos. Queda mucho camino y, aunque no son buenos resultados, hay una mayoría progresista que tenemos que ser capaces de movilizar», explicaba en junio pasado. Y la par ponía en valor su trabajo en la medida en que «aquí estamos todos los jueves dando la carita para poner un poco de nivel en mitad de este núcleo irradiador de la política española», sentenciaba.

Renovación del liderazgo

El liderazgo en Madrid, no obstante, tardará meses en decidirse, dada la estructura piramidal del partido. Una vez celebrado el Congreso Federal del partido, previsto para noviembre próximo, en el que se pretende relanzar el partido y se espera discutir asuntos controvertidos, como la financiación autonómica, que ha generado polémica en algunas federaciones, se convocarán los congresos regionales, y eso no se espera que ocurra antes del verano, con lo que Lobato aún cuenta con varios meses por delante para desarrollar un papel que en este momento será clave. De momento, los críticos creen que la «ambigüedad» que ha mantenido Lobato sobre asuntos polémicos como la amnistía y el cupo catalán no le serán útiles para conservar la silla habida cuenta de que «el SPSOE-M es una sucursal de Ferraz que no tiene autonomía y el candidato que se proponga en las futuras elecciones será el que diga Pedro Sánchez», apuntan fuentes socialistas.

Llegado el caso, uno de las personas que podría rivalizar con Lobato para conseguir la secretaría general del partido en Madrid sería Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada, uno de los más emblemáticos regidores del PSOE.

Ayala ha expresado, tanto en público como en privado, sus diferencias con la dirección del partido en Madrid al considerar que se pone el foco en cuestiones que afectan a la política nacional y poco en lo que ocurre en Madrid. También ha demandado una oposición a Isabel Díaz Ayuso «más de izquierdas», que no termina de ver en Juan Lobato. Sin embargo, más allá de estas diferencias conocidas que Ayala ha expresado públicamente, «ahora no está sobre la mesa nada. Es un poco pronto para hacerlo porque, en primer lugar, tiene que celebrarse el Congreso Federal del partido y, después, ya veríamos», concluye un portavoz del Ayuntamiento de Fuenlabrada.