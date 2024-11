Lobato planta cara a los rumores: «Tengo la mayoría»

Óscar López por Juan Lobato. El posible «cambio de cromos», publicado el pasado viernes por Eldiario.es, ha supuesto un terremoto en el PSOE madrileño, partido que, ya de por sí, vivía una calma tensa, al menos de puertas para dentro. El actual ministro de Transformación Digital sería, según el digital, el nuevo «hombre fuerte» de Sánchez en la región frente a las primarias del partido, que comenzarán el próximo 7 de diciembre. A menos de un mes, la carrera ya ha comenzado.

De ser así, se confirmarían los rumores de las últimas semanas. Declaraciones recientes del actual secretario general del PSOE-M, en las que cuestionaba, por ejemplo, el pacto fiscal entre el Gobierno central y Cataluña, habrían supuesto la puntilla definitiva a una pérdida de confianza por parte del presidente del Gobierno. Todo eso, a pesar de la actitud de Lobato en la comparecencia de Begoña Gómez la semana pasada en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, y durante la cual se mostró atento y protector con la esposa de Pedro Sánchez.

Se esperaba la reacción por parte del protagonista en cuestión ante estas informaciones. Tras un fin de semana en el que la noticia ha sido más comentada por el PP que por el PSOE, Juan Lobato se pronunció ayer lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Y allí, ha aprovechado la ocasión para reivindicarse: tiene «la inmensa mayoría del apoyo de la militancia». Si hay que echar un pulso, lo echará.

Hace dos años

Durante su comparecencia, Lobato ha recordado que, hace dos años, cuando obtuvo el 61 % de los votos de los militantes, planteó la importancia de tomarse «en serio» el proyecto en Madrid. «El objetivo es muy claro, que sea identificable el partido, que haya equipos que desarrollen ese trabajo, que la penetración territorial, social, parlamentaria, mediática que estamos haciendo tenga esa continuidad, que consolide ese proyecto alternativo» al PP.

Así, considera que las noticias actuales no son nuevas, en el sentido de que el «baile» de nombres comenzó nada más tomar posesión de su cargo como secretario general. Por ello, «no hay otro camino que convivir con esta situación».

De este modo, no se achanta: «No solo me voy a presentar, sino que creo que tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de la militancia de este partido, que es la que decide y que es la que quiere que, por fin, después de 20 o 30 años de Día de la Marmota, hagamos algo distinto en Madrid», aseguró. Su proyecto, añadió, «es un proyecto a medio plazo. Así se decidió estratégicamente en todo el ámbito y en todos los niveles del partido. Y creo que es lo serio, lo lógico. Y yo, desde luego, cumplo con ese compromiso». Preguntado al respecto, afirma desconocer «quién es Ferraz y quién es Moncloa», en relación a las fuentes citadas en los diarios que anuncian su reemplazo. En todo caso, lo que él conoce es lo que le «transmiten» el partido y la Presidencia del Gobierno, con quienes trabaja «a diario», afirma Ep.

Frente a eso, prefiere no «estar valorando cada día» los nombres que surgen para sustituirle. Unos nombres, por otro lado, que «tienen el derecho» a presentarse a las primarias. Como cualquiera que «tenga la ilusión, las ganas, que conozca bien la realidad madrileña, que se haya pateado los municipios, los barrios, los distritos...».

La cuenta atrás ya ha comenzado para los socialistas madrileños. En menos de un mes, arrancará el proceso de primarias. De haber varios candidatos, el calendario sería el siguiente: el 7 de diciembre, presentación de candidaturas; del 8 al 16 de diciembre, recogida de avales; del 19 de diciembre al 10 de enero, campaña de información; 11 de enero votación en primera vuelta y 18 de enero, en segunda.

Al habla con Moncloa

La Junta de Portavoces no fue el único foro en el que se pronunció Lobato. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, puso el foco en que no se le había dicho nada sobre candidatos alternativos ni, específicamente, sobre Óscar López. «Yo he hablado con el presidente en septiembre, hablé esta semana pasada también, y a mí nadie me ha trasladado nada de esto», dijo, en referencia a los nombres que han sonado para relevarle.

En esa misma charla, remarcó que aspira a que los militantes apoyen «de forma muy mayoritaria la consolidación y el empuje de este proyecto» y que, de momento, no se plantea el día después en el caso de no lograr su objetivo.

Otra de las posibilidades barajadas es que le ofrezcan un cargo alternativo. Preguntado específicamente por si aceptaría una salida, Lobato aseguró que él no se dedica en su vida a la política, sino que es un «profesional de la Agencia Tributaria». En esa línea, afirmó que entiende su vida por «etapas» y que ya tuvo una en la Agencia Tributaria, otra «maravillosa» como alcalde de Soto del Real y que ahora está en una etapa «clave» para intentar sacar el potencial que tiene a Madrid.

«Esa es la etapa en la que estamos. Y a esto voy a dedicar 8, 10, 12 años. A partir de ahí, oye, pues iremos a la empresa privada, iremos a otro ámbito, claro que haremos otras cosas, no vamos a estar todos los días paseando por pasillos. Hay muchas cosas que hacer», concluyó el actual secretario general del PSOE-M.