Lola Índigo se suma a la recogida de productos para los afectados de Valencia

Tras las devastadoras consecuencias que la DANA ha dejado en Valencia y otras comunidades autónomas, muchos son los rostros conocidos que se han desplazado para allá con la finalidad de ayudar y, otros muchos, se han dejado ver en puntos de recogida de ayudas para enviar todo tipo de materiales. Este domingo, 3 de noviembre, la artista Lola Índigo ha acudido a uno de esos puntos de recogida en la capital hacer todo lo que esté en su mano y ha atendido a los medios de comunicación para mandar un mensaje.

Lola aseguraba que hay que aportar cada uno su granito de arena: "Lo que pueda cada uno, lo que esté en su mano, ahora mismo hace falta muchas botas de agua, mascarillas, medicinas, pedimos a la gente que hay mil puntos de recogida, que manden todo lo que pueden, está valencia desabastecida, que la gente colabore". Aunque no tiene familiares afectados, la artista ha dejado claro que se trata de una cuestión de empatía: "Tengo amigos y gente que me ha apoyado mucho tiempo, fans, que al final son amigos y gente con la que he trabajado, uno tiene que tener empatía con la gente que pase".