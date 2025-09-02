El PP de Madrid activa el curso político en Arganda con Feijóo y Ayuso

El PP de Madrid está ya movilizado. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular arranca el jueves el nuevo curso parlamentario con unas jornadas de trabajo que está previsto que se celebren en Arganda del Rey, que alcanzan ya su quinta edición.

El encuentro será inaugurado por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, antes de dar paso a distintas mesas redondas y reuniones centradas en los principales objetivos de la legislatura. Entre ellos, la tramitación de los próximos Presupuestos autonómicos, que el Ejecutivo regional prevé aprobar en tiempo y forma con el compromiso de “atender las necesidades de todos los madrileños”, aseguran fuentes populares. La clausura de la primera jornada correrá a cargo del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano.

Las jornadas concluirán el viernes, día en el que está previsto un acto político en la Plaza Casa del Rey de Arganda del Rey. Allí se celebrará un mitin en el que intervendrán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la localidad, Alberto Escribano, en lo que supondrá el arranque oficial del curso político para los populares madrileños.