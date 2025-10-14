Madrid carga contra la hipocresía de Reyes Maroto: "Dígale a su jefe que nadie quiere pagar su 'tasazo' de las basuras"

Las cartas boca arriba. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha retado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a "ser valiente, a enfrentarse a su jefe, Pedro Sánchez, y decirle que los madrileños no quieren la tasa de basuras".

"Que Reyes Maroto sea valiente por una vez, que sea capaz de enfrentarse a su jefe y de decirle que los madrileños no queremos esa tasa, que venga con nosotros a la Moncloa y se lo explicamos al señor Sánchez", ha instado Sanz desde las VI Jornadas de Accesibilidad Universal, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, recordando la proposición que ya en su día hizo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La también portavoz municipal ha instado a la oposición "a solicitar que se exima de tener que poner esa tasa porque sería la mejor de las noticias para los madrileños". "Esta es una tasa que nos ha impuesto el Gobierno de Sánchez, que nos ha obligado el Gobierno de Sánchez y, por lo tanto, me parece que es profundamente hipócrita por parte de los grupos de la izquierda, tanto del PSOE como de Más Madrid, que ahora vengan a criticar el modelo de cálculo", ha ahondado Sanz.

La vicealcaldesa ha remarcado que el Gobierno municipal se ha basado en un sistema de cálculo de una anterior tasa de basuras, un sistema elegido "por estar avalado jurídicamente". Son conscientes de que "va a haber multitud de recursos" porque "es una tasa profundamente injusta" que no les gusta pero a la que "obliga el Gobierno de España".

"Tasazo de Sánchez"

"No vamos a cansarnos de decirles a los madrileños que es el tasazo de Sánchez. Se nos está obligando por cobrar un servicio que nosotros teníamos integrado a través del IBI", ha insistido.

En todo caso, ha insistido, el equipo municipal ha optado por "utilizar el método de cálculo más favorable para los ciudadano, sin incluir, como se ha hecho en otros municipios, la limpieza de las calles".

"Pero tenemos que dar cumplimiento a esa normativa, que no nos gusta, por lon que vuelvo a invitar al portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, y a Reyes Maroto a que vayan con nosotros al Ministerio de Hacienda, al Congreso de los Diputados, al Palacio de la Moncloa y digan que queremos que nos quiten esa tasa a los madrileños", ha reiterado.