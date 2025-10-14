La excavación del túnel de Parque Castellana comenzará en diciembre

La excavación del túnel de Parque Castellana arrancará en diciembre, una infraestructura que concentrará el tráfico bajo rasante, dará continuidad al tronco de la Castellana hasta el Nudo Norte y conectará a través de este nudo con otras vías como la M-30, M-607, A-1 y M-11.

Así lo ha avanzado este martes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien ha visitado las obras de Parque Castellana, el proyecto de transformación urbana que supondrá el soterramiento de esta vía entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30.

García Romero ha explicado que los trabajos se están desarrollando según lo previsto y a pleno "rendimiento" tras la llegada, la semana pasada, de una cuarta pilotadora.

"La obra va extraordinariamente bien", ha destacado la delegada de Obras, quien ha explicado que a día de hoy ya se han ejecutado 533 pilotes de los 2.041 previstos en el proyecto, lo que supone más de una cuarta parte del total de estas obras de Parque Castellana, comenzaron el pasado 27 de junio.

Respecto al futuro túnel que discurrirá bajo Parque Castellana, éste se está construyendo mediante la técnica denominada 'cut and cover' (cortar y cubrir), que consiste en levantar los muros de contención a través de pantallas de pilotes para contener la tierra y después instalar la cubierta y excavar.

En este sentido, la delegada ha señalado que está previsto comenzar a instalar la cubierta en el mes de noviembre para que en diciembre se pueda empezar a excavar.

El túnel resultante de esta nueva ordenación concentrará el tráfico bajo rasante, por lo que permitirá la continuidad del tronco de la Castellana hasta el Nudo Norte y su conexión a través de este nudo con otras vías de alta capacidad como en la actualidad (M-30, M-607, A-1 y M-11).

En el sur, la entrada (o salida) al túnel se corresponderá con la del actual paso inferior que salva la intersección con la calle Sinesio Delgado, mientras que al norte su final se situará junto al hospital de La Paz, conectando directamente con el Nudo Norte.

Además de las entradas norte y sur, se plantean más rampas de entrada y salida desde los ejes de Sinesio Delgado, Monforte de Lemos y acceso a Chamartín para garantizar las actuales circulaciones del ámbito y la conectividad de los viarios locales con el Nudo Norte.

Según García, el diseño del túnel se ha realizado en dos niveles con el objetivo de minimizar el impacto en el arbolado existente y poder conservar el mayor número de ejemplares, especialmente los de mayor porte, como las coníferas ubicadas en el lateral este.

En cuanto al personal destinado en estas obras, hay más de 90 personas y 28 unidades de maquinaria y vehículos.

Con una inversión de 110,2 millones de euros, Parque Castellana tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 metros y generará un espacio de 70.000 m2 en superficie.