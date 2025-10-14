Óscar Puente cuela una foto del metro de París para afear la labor de Ayuso en el transporte subterráneo de Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha visto obligado a rectificar en sus redes sociales. Una vez más, tal y como ha repetido desde hace varias semanas, esta vez colando una foto del transporte subterráneo de París el representante 'tuitero' del Gobierno ha arremetido contra la circulación del metro de Madrid en las horas con más tránsito de la jornada.

Como respuesta a las informaciones del Metro de Madrid en sus redes sociales para comunicar que el tránsito de los vagones había recuperado su normalidad, el representante de la cartera de Transportes, con tono irónico, ha replicado el contenido del mensaje. "Circulación normalizada en el Metro de Madrid", rezaba el mensaje, junto a la imagen de la discordia con la que el socialista pretendía afear la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, el mensaje que ha sido retirado de su cuenta, dibujaba una gran acumulación de ciudadanos aguardando la llegada del transporte público con el objetivo de arribar a su destino para cumplir con sus obligaciones. El problema radica en que el responsable de la cartera de Transportes ha vendido la instantánea como si fuera el Metro de Madrid, cuando fue sacada del suburbano de París hace varios años.

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el Consejero Delegado del transporte afectado, Ignacio Vázquez Casavilla, han reprochado a Puente la intención de cambiar la percepción de los ciudadanos sobre el transporte que es competencia de la región madrileña. "Al ministro Óscar Puente se le ha caído esto... Óscar, mejor elige entre estas fotos, que al menos es Madrid y no París", rezan los últimos mensajes del Consejero Delegado. De manera simple y con elegancia, Ayuso ha reposteado la pieza de un medio digital que ha publicado el suceso.

Con el aviso de los representantes populares, Óscar Puente, ha borrado el mensaje que había sido publicado a primera hora de la mañana.

Óscar Puente, el ministro de Sánchez enganchado a las redes sociales

Con la ironía por bandera, la cadena catalana 3CAT, antiguo TV3, reflejó las acciones del ministro de Transportes en las redes sociales. En el seno del programa 'Polonia'. que refleja a las autoridades políticas de una manera satírica y humorística, el representante socialista, después de preguntar a Mazón si había reservado en el Ventorro a raíz de la llegada de las nuevas DANA a Valencia, los guionistas dibujaron a Puente recibiendo la regañina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, ante las incesantes polémicas en las redes sociales.

Finalmente, la pieza terminar con Óscar Puente en un grupo con personas adictas a diferentes vicios, ya sea el alcohol, la droga o el sexo y en vez de cortar su adicción a las redes sociales, retuitea los problemas de sus compañeros de sala.

Fuera de la parodia, Puente arremete de manera diaria en sus redes sociales contra diferentes personalidades del ala conservadora, incluso es habitual su rechazo a las noticas que salen en los medios de comunicación que no comulgan con su ideología. En el mes de agosto, a raíz de una lona de Hazte Oír que denunciaba el papel de Sánchez en la Moncloa, el responsable de la cartera de Transportes arremetió contra el trabajo de la redacción, ante la información de este diario, que LA RAZÓN no le podía reprochar nada. "Que esta gentuza se permita el lujo de afearme a mi nada…" rezaba el mensaje en tono pensativo.