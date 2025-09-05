Madrid desinfectará el parque de bomberos de Tres Cantos por la plaga de ratas que afecta a sus trabajadores

La Comunidad de Madrid ha anunciado un conjunto de actuaciones en el Parque de Bomberos número 12 de Tres Cantos tras recibir denuncias por la proliferación de ratas en sus instalaciones. Las medidas incluirán la desratización del parque, desbroce de vegetación y el sellado de salidas de alcantarillado e imbornales cercanas al recinto.

Trabajadores han denunciado un estado de conservación crítico. La cocina del parque ha sido calificada como “absolutamente lamentable”, con electrodomésticos obsoletos y presencia de roedores. También se han señalado problemas de climatización, plagas de insectos y deficiencias eléctricas.

El conflicto refleja incumplimientos administrativos previos, con requerimientos del Ministerio que, según los bomberos, no han sido atendidos. La plantilla reclama una reforma urgente del edificio, señalando que los problemas se deben al mal estado y deterioro de las instalaciones.

La administración regional ha detallado un calendario de obras. Está prevista una inversión de 200.000 euros para reformar integralmente la cocina y construir espacios específicos para el personal femenino. Las siguientes fases incluirán mejoras en la vivienda y, posteriormente, en la torre de maniobras.

El consejero Jorge Rodrigo ha destacado la importancia de la inversión regional en infraestructuras y ha asegurado que supervisarán y solucionarán los problemas detectados en el parque de Tres Cantos con la mayor celeridad posible.

La denuncia resalta la importancia de garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores. La Inspección de Trabajo supervisará que se cumplan las condiciones mínimas de salubridad, mientras los bomberos confían en que las obras previstas se realicen sin demoras.