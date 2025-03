Madrid refuerza su conexión en Miami con el talento tecnológico latinoamericano

El Ayuntamiento de Madrid estará presente en el foro anual eMerge Americas los días 27 y 28 de marzo, consolidado como el punto de encuentro tecnológico más importante de América Latina y el Caribe y que se celebra en el Miami Beach Convention Center.

Por segundo año consecutivo, Madrid mostrará en Estados Unidos, ante 20.000 asistentes e inversores, su ecosistema de innovación tecnológica y del gaming con un estand propio de Madrid in Game, la iniciativa municipal para impulsar la industria del videojuego, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Durante su estancia en Florida, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, junto al equipo de Madrid in Game, se citará con contactos estratégicos de la región y presentará los grandes hitos de sus programas municipales de emprendimiento como Start IN Up Program.

Niño ha destacado que el objetivo es "promover" la ciudad de Madrid como "puerta de entrada y punto de conexión" con Europa para las empresas tecnológicas de hispanohablantes" y ha remarcado las ventajas de la capital española por su posición geográfica y por la resiliencia y fortaleza del ecosistema madrileño.

En eMerge Americas, el titular municipal de Innovación y Emprendimiento se reunirá con su homólogo de Miami, el concejal de Innovación y Desarrollo Económico, Keith Carswell, y expondrá las últimas políticas implementadas en Madrid para avanzar en el posicionamiento de la capital a la vanguardia de la innovación europea en el estand de ICEX España, el próximo jueves.

A través de iniciativas como Madrid Innovation, que gestiona la red de centros de innovación del Ayuntamiento de Madrid; Madrid in Game y la red de viveros de Madrid Emprende, en los últimos seis años han pasado por los espacios municipales más de 1.100 startups que han sido incubadas, aceleradas o escaladas, obteniendo más de 335,6 millones de euros de financiación y generado 2.826 empleos.

Todas estas acciones han contribuido al posicionamiento de la capital como el destino más atractivo para la inversión extranjera en España y a liderar prestigiosos rankings como el de ecosistemas emergentes de Global Startup Ecosystem o alcanzar la tercera posición en el fDi Strategy de Financial Times.