Mágicas Navidades alcanzará el récord del millón de visitantes en Torrejón

Aunque aún es pronto para hacer balance, a falta de la última gran semana navideña, desde Productores de Sonrisas, ya esperan que el parque temático de Torrejón Mágicas Navidades supere las cifras de su anterior edición. Rafael González es el fundador de esta prodcutora que organiza cada año, con la colaboración del Ayuntamiento torrejonero, este gran atractivo para la localidad. «Por primera vez, vamos a superar el millón de espectadores», asegura contundentemente Rafael. Aunque a nivel local cree que no hay demasiado margen de crecimiento en un municipio de algo más de 130.000 habitantes, sí ve oportunidades en el mercado internacional. «Una vez consolidados en España, ahora nuestro objetivo a largo plazo es consolidar Torrejón como un referente internacional de destino navideño, como Hamburgo, París o Londres. Ahora ya 300.000 de nuestros visitantes -cerca de un tercio del total- ya son turistas extranjeros. Esto, sobre todo, se ha notado en la alternativa VIP que ofrecemos, con mayores facilidades para quienes no conozcan bien el municipio o solo puedan venir los días de mayor aforo. Aunque no dejan de ser unos 500 por día de una media de 40.000 personas», aclara.

Sobre los municipios, como Móstoles o Leganés, que se han sumado a la tendencia de los parques o mercadillos navideños, él aprecia una clara diferencia con respecto a Torrejón: «Nosotros fuimos los pioneros en España y creo que ningún otro proyecto puede compararse con los años que llevamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento y el conocimiento que tenemos del público y el sector. Hemos conseguido un crecimiento orgánico difícil de igualar y que solo se logra con continuidad».

Por si fuera poco, Rafael destaca los 400 empleos que genera el parque, «de los cuales muchos son habitantes del propio municipio», por lo que supone un verdadero motor para la economía local, también por el beneficio que sacan los negocios colindantes, como de restauración o de venta de productos. También aclara que, de momento, no se han planteado trasladar este concepto de parque a una estación más calurosa.

Como fundador de Productores de Sonrisas reivindica unas navidades en las que las pantallas no sean las protagonistas: «No las vemos como el enemigo, pero creemos en que hay que seguir regalando otro tipo de juguetes u ofrecer otras alternativas de ocio que no dependan exclusivamente de lo digital. Para nosotros es importante que los niños sigan teniendo contacto con experiencias reales, como el circo», el verdadero estandarte de su compañía de ocio infantil. Aunque insiste en que todos sus espectáculos van dirigidos para todos los públicos: «En esta empresa nuestro niño interno está siempre a flor de piel y nos emociona mucho ayudar a rescatarlo a los adultos que lo hayan olvidado».

Funbox es su última producción. Se trata del castillo hinchable más grande de Europa, que ahora está de gira por Barcelona, después de debutar en Madrid la temporada pasada. Rafael, cuya cabeza nunca para de fabricar ideas, adelanta que ya está trabajando en una adaptación de Funbox, «pero bajo techo».