En marcha Algete Norte, el nuevo desarrollo urbanístico que contará con 1.200 viviendas

Algete Norte, el futuro desarrollo de la localidad que contará con unas 1.200 viviendas, alrededor del 60% de las mismas con algún tipo de protección, da sus primeros pasos tras la presentación del avance de planeamiento por parte del Ayuntamiento ante la Comunidad de Madrid.

Ahora hay que esperar a que el Gobierno regional responda con dos informes: uno, sobre la ordenación del territorio, y otro, desde el punto de vista ambiental. Asimismo, este avance se ha sometido a información pública para que se presenten alegaciones en el plazo de 45 días.

El nuevo desarrollo contará con un centro municipal cultural, con zonas comerciales para que se instalen locales que den servicio a sus vecinos, con amplias avenidas y con grandes zonas verdes. La nueva zona estará separada de la urbanización Santo Domingo por una zona verde y no se comunicarán entre sí, ya que Algete Norte tendrá acceso directo desde la A-1. Además, en la parte más cercana a Santo Domingo se construirán las viviendas unifamiliares, con el fin de que los vecinos de esta urbanización mantengan intacta su calidad de vida y sus vistas, tal y como ellos han demandado.

El alcalde de Algete, Fernando Romo, ha manifestado que “el Gobierno municipal está velando en todo momento por el bienestar de los vecinos de Santo Domingo y claro ejemplo de ello es el planteamiento de no construir viviendas en altura junto a su urbanización, sino viviendas unifamiliares, el de que haya una zona verde entre los dos desarrollos y el acceso directo desde la A-1 para que Santo Domingo no reciba tráfico procedente de los vecinos de Algete Norte”. El regidor también ha puntualizado que “Algete Norte es un derecho de sus propietarios y que el Ayuntamiento no puede impedir su desarrollo porque estaría prevaricando”.

Además, Romo ha valorado positivamente que “este desarrollo traerá nuevos vecinos y con ellos más servicios, más transporte y más comercio que beneficiarán a todas las urbanizaciones de alrededor y, en especial, a Santo Domingo, ya que habrá actividades y servicios municipales y/o regionales que tendrán a cinco minutos en coche”.