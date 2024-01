María Guerra: “Estamos en 2024 y el hastag global es se acabó"

El Palacio Vistalegre acoge esta noche la 11ª edición de los Premios Feroz. Unos galardones que desde 2013 no sólo celebran el cine español sino también la amistad, la diversidad, el feminismo o dramas cotidianos, temas de rigurosa actualidad y que merecen este altavoz.

Como cada encuentro cinematográfico, el ambiente festivo, los nervios y la emoción han sido los protagonistas. En una jornada que arrancaba emborronada por la salida a la luz de un nuevo caso de abuso de poder en la industria, esta cita se ha convertido en el momento perfecto para reflexionar sobre el cambio que ha habido en la sociedad con el efecto Harvey Weinstein en Hollywood en 2017. Siete años más tarde, el diario El País publicaba hoy mismo la denuncia de tres mujeres víctimas del director de cine Carlos Vermut. Como consecuencia, el abrazo de la gala al protocolo violeta ha sido unánime. La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, no ha dudado: “Estamos en 2024 y el hastag global es se acabó. El deporte y el cine son focos mediáticos enormes, es importante que lo pensemos y no nos equivoquemos. Los abusos no están solo aquí, sino en todas las partes de la sociedad”.

Gala de entrega de los Premios Feroz JUANJO MARTIN Agencia EFE

Antes de la gala, que este año ha sido dirigida por Coria Castillo y Brays Efe, cientos de rostros conocidos se han ido sucediendo por la alfombra roja. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Úrsula Corberó, fueron los más esperados y responsables de despedir la alfombra roja. Los primeros, por su serie “La Mesías” y la segunda, por su papel protagonista en “El Cuerpo en Llamas”. También fue una cita muy especial por ser los primeros Premios Feroz a los que José Antonio Bayona acude; y además está nominado por su película “La Sociedad de la Nieve”, candidata a Mejor Película Internacional en los Óscar y a mejor película en Los Goya.

Voces reconocidas en el panorama nacional como Inés Hernand –vestida de House Of Cb y joyas de Sardinero– no han dudado en manifestarse: “Sólo diré que hoy me voy a casa después de la gala para no tener ningún tipo de agresión sin consentimiento”. A sus palabras, se ha sumado la directora de cine Isabel Coixet, diciendo que “llegar al estatuto de víctima es una puta mierda. Tu entorno en seguida te dice que no es para tanto”. O Elena Rivera, parte de nuestra historia con su papel en “Cuéntame cómo pasó”, ha pronunciado: “Me he quedado estupefacta cuando me he enterado. Realmente es un tema que impacta y que cualquier persona en sus cabales tiene que defender”.

Minutos antes del comienzo de la gala, también ha habido espacio para el humor. José Coronado ha desvelado a LA RAZÓN que el secreto de su característica voz “no es más que una de sus pocas virtudes”, entre risas.

Alfombra roja de los Premios Feroz 2024 Gabriel Luengas Europa Press

Tampoco podía faltar la representación política. A esta cita con el cine español han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quienes han reivindicado la importancia de apoyar a este sector tan necesario y del que tantos puestos de trabajo dependen.