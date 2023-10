Mariano Serrano: "No hay que poner tasas turísticas, sino ordenar el flujo de visitantes"

Lleva varios días recorriendo Colombia y México promocionando los atractivos de Madrid para consolidar un turismo de alto valor, de larga estancia y que gasta. Y lo hace con entrega a la causa: «Es como si nosotros estuviéramos preparando ese banquete madrileño para que todos los que nos visiten salgan satisfechos y vuelvan», dice con convencimiento desde el Espacio Iberia de Bogotá, donde atiende a LA RAZÓN.

Viene del mundo de las artes escénicas y él mismo reconoce que sería absurdo no decir que siente un especial apego por el mundo de la cultura: «Ha sido mi vida y mi profesión». Pero, dicho esto, insiste en que está entregado por igual a las otras dos patas de su consejería: el Turismo y el Deporte. De éste último sector confiesa sentirse cautivado por ese «mundo feliz y constructivo que trabaja las 24 horas del día por el bienestar del ciudadano».

El año pasado, la promoción turística de Madrid se hizo en Nueva York y Dallas. ¿Por qué ahora se hace en Latinoamérica?

Porque se está convirtiendo en un destino absolutamente preferente, tanto desde el punto de vista de la política del Gobierno regional, como también por las preferencias que están teniendo los turistas. Tuvimos 6.000.000 de visitantes en 2022, de los cuales 2.000.000 eran hispanoamericanos y casi 1.000.000 de ellos eran colombianos y mexicanos. Nosotros estamos detectando ese gran potencial del turismo mexicano y colombiano y por eso estamos desarrollando este tipo de acciones.

¿Cuál es el perfil de turista que ahora viene desde Iberoamérica a Madrid?

El Gobierno regional está trabajando en potenciar un perfil del turista de alto valor que no pasa solamente por Madrid, sino que permanece y, sobre todo, es un turista que alarga su estancia en torno a los 6, 7 días entre cuyas preferencias está la oferta fundamental que puede aportar la Comunidad de Madrid, que es la cultura, patrimonio, naturaleza y compras. Si unimos todo eso, vemos que encaja muy bien con el tipo de turista que está viniendo desde estos puntos de origen.

¿Cuál es la causa de que estemos registrando récord de visitas? ¿Guarda relación con que, en este ámbito, Barcelona esté haciendo las cosas de manera diferente a Madrid?

Creo que sería deseable que todos hiciéramos las cosas bien en todos los ámbitos pero, en el turístico, el hecho de que todas las ofertas sean buenas y apetecibles mejora el mercado y la perspectiva que se tiene de nosotros desde fuera. Madrid está haciendo las cosas muy bien. Se está convirtiendo en un destino necesario porque está cuidando la oferta, al visitante y está incidiendo en aquellos puntos fuertes que pueden ser más interesantes a la hora de trabar un plan de viaje para conseguir que una visita se convierta en larga estancia. A nadie se le escapa que nuestra oferta es amplísima y muy variada, lo mismo que nuestro valor patrimonial y cultural.

¿Cree que el crecimiento del turismo tiene techo en Madrid, teniendo en cuenta la incertidumbre económica y la inflación?

No trabajamos con un techo. No hay tope al crecimiento. Lo que sí debe haber es una un planteamiento clave de ordenación. Tenemos que trabajar para que haya una perfecta imbricación entre todos aquellos que están viniendo y todos los que viven en Madrid porque si perdemos el perfil de la ciudad o su idiosincrasia, vamos a perder también nuestro mayor valor y ese es el reto fundamental que nosotros tenemos.

Se dice mucho que Madrid esta de moda. ¿Teme que esa moda sea pasajera?

Esto es como el teatro, que está permanentemente en crisis, pero ahí lo tenemos desde los griegos y continuará siempre. Aunque utilizamos el término moda, esta tendencia está muchísimo más asentada. Está fructificando el trabajo de crear esta oferta homogénea, amplia y bien dirigida a los diferentes mercados. Es un trabajo a largo plazo y no creo que estemos hablando de un asunto pasajero.

¿La ciudad se está consolidando como un destino del turismo de lujo? ¿Realmente se van cumpliendo las expectativas de atraer a ese turismo de alto poder adquisitivo?

Sin duda. Si lo centramos en el turismo colombiano y mexicano, estamos hablando de un gasto medio oportunista de 350 euros diarios que, si lo sumamos a esa ampliación de los periodos de estancia, estamos hablando de 2.000 o 2.500 euros de gasto por turista. El gasto está aumentando, la perspectiva de consolidación de esa idea del turista de alto valor también y la respuesta de los agentes que intervienen en el mercado de la hostelería de alta gama, de los hoteles de cinco estrellas, está consolidando esa idea que, además, no es pasajera. Todo lo contrario, va a seguir aumentando su importancia y su atractivo.

¿Madrid debería tener un límite de turistas? ¿Puede morir del éxito?

Creo en un límite fundamental en el devenir de todas nuestras acciones, que es la lógica y el sentido común. Marcar un tope de turistas cuando precisamente el trabajo se está encaminando a crear un destino atractivo para que todos esos turistas también puedan disfrutar no tendría mucho sentido. Debemos trabajar de forma ordenada y no perder de nuestra perspectiva al ciudadano, al habitante de la ciudad y la propia estructura de la ciudad, pero a mí yo entiendo que Madrid tiene cabida para recibir a todos los turistas que están viniendo ahora y el doble. Estamos hablando de que, además de la capital, hay 178 municipios que tienen una oferta también muy atractiva. Precisamente, una de nuestras líneas estratégicas es poderla hacer compatible con la visita a los grandes iconos de la capital.

La tasa turística ha sido uno de los asuntos que ha estado en el discurso político en la última campaña electoral. ¿Ha sido un asunto que ha estado en algún momento encima de la mesa?

No hay que imponer una tasa turística, sino ordenar el flujo turístico para que no haya que establecer limitaciones y ya hay mucha gente trabajando en eso. A la par, no debemos perder nuestro elemento identitario, porque es nuestro perfil como ciudad y como región, es nuestro verdadero reclamo. Yo creo más en estructurar los procedimientos para llegar a un objetivo feliz que en tasar los procedimientos para que no pase lo que pensamos que puede llegar a pasar.

El Gobierno de Díaz Ayuso siempre ha estado en confrontación con el de Pedro Sánchez. ¿Ha encontrado suficiente apoyo del Gobierno central en su área?

Apoyo no encontramos; dificultades, muchas. El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún interés en apoyar a Madrid. Eso se ha visto claramente en muchísimas acciones. Nosotros tenemos la gran suerte de tener una política de gobierno y una política cultural que encabeza la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo. Luego, hay un marco normativo y competencial que a nosotros nos permite hacer una serie de cosas. Nuestro objetivo es seguir trabajando.

Madrid ha recibido fondos europeos. ¿Hay capacidad de gestión de todo ese dinero?

Sabemos que hay un problema con la gestión de esa ingente cantidad de dinero público, pero bien es verdad que yo creo que en el tema de los fondos europeos hay que ir un poco más allá y pensar en el beneficio que tienen. Es una buena noticia que existan para acometer proyectos que son fundamentales, como en Teatros del Canal, donde vamos a tener una inversión de casi 4.000.000 de euros para cambiar toda la piel del edificio, todo el sistema de climatización y una serie de elementos estructurales que no se hubiera podido hacer sin los fondos europeos. Hay infinidad de proyectos que no se hubieran podido hacer sin los fondos europeos y eso exige una mayor capacidad de gestión. Muchas veces nos encontramos limitaciones y todos desearíamos que esa gestión fuese muchísimo más fluida.

¿Hablado ya con la Consejería de Economía para ver si qué presupuesto va a tener su Consejería? ¿Cree que va a haber margen de mejora con respecto al borrador de Presupuestos que se elaboró el año pasado y que no salió adelante?

Sí, estamos hablando constantemente con Economía porque estamos en ese momento en el que hay quedar luz verde a los Presupuestos para el año que viene. Si hay algo que tiene este Consejo de Gobierno es que dialoga constantemente entre consejerías y, por supuesto, con la Presidenta. Cada uno tiene que defender su su parte del terreno, pero también somos conscientes de que los límites presupuestarios existen. Habrá un aumento presupuestario que incidirá en la mejora de la actividad y los servicios que podamos dar, pero todavía no sabemos el detalle porque no ha acabado esa negociación.