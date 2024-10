Nueva crisis entre Cibeles y la Delegación del Gobierno por Cercanías

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, aseguraba este martes que Francisco Martín no puede seguir siendo «ni un minuto más» delegado del Gobierno en Madrid, después de que haya «cruzado una línea roja al tratar de culpar al Ayuntamiento de la negligencia del Gobierno de España» por el descarrilamiento de un tren el sábado pasado. Sanz lo subrayaba después de que Francisco Martín haya acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de no colaborar el sábado para dar una «respuesta adecuada» a la situación de emergencia que se produjo tras el descarrilamiento de un tren en un túnel entre Atocha y Chamartín.

Además, el delegado ha asegurado que ni el alcalde ni la vicealcaldesa le cogieron el teléfono el mismo sábado, «en un momento de coordinación alrededor de un intento de suicidio que se estaba produciendo en el puente Pedro Bosch». «Llamé al alcalde de Madrid, llamé a la vicealcaldesa, nadie contestó y, después de alguna gestión intermedia, la vicealcaldesa me devolvió la llamada, pero no he vuelto a saber nada del alcalde», contó Francisco Martín en Pozuelo, donde se reunió con el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Sanz respondió a todo ello considerando que «hoy se ha cruzado una línea roja en la deslealtad y la desvergüenza del peor delegado del Gobierno de la democracia». «Yo creo que todo tiene un límite. Este señor (Francisco Martín) no puede seguir un minuto más siendo delegado del Gobierno en Madrid», añadió Sanz, pidiendo a Martín que se disculpe con los servicios de emergencia por sus «incalificables declaraciones».

Según la segunda edil de la capital, en esa conversación telefónica que mantuvo con Martín el sábado éste le trasladó que «había una situación de dificultad» en el puente de Pedro Bosch, que había «muchas personas en los trenes» que no podían circular y que estaban trabajando tanto Policía Nacional como los bomberos del Ayuntamiento para tratar que la situación fuera «lo más breve posible». Los bomberos municipales actuaron conforme a sus protocolos en casos de suicidio, garantizaba Sanz, quien ha aseverado que «ningún mando político» da órdenes a los servicios de emergencia «respecto a cómo actuar en una emergencia». «Si él (Martín) piensa que eso es así me preocupa mucho su manera de gestionar unos servicios tan cruciales y críticos», ha apostillado Sanz, quien cree que, con sus palabras, el delegado del Gobierno pretende «echar balones fuera» y tapar la «negligencia» del Gobierno central con el descarrilamiento de un tren «culpando» a otras administraciones.

En este sentido, la concejal del PP ha hecho hincapié en que el descarrilamiento de un tren que estuvo «durante varios minutos circulando sin control por los túneles de la ciudad de Madrid» no acabó en tragedia «por puro milagro». «La negligencia del Gobierno de España ha estado a punto de costar vidas este sábado en Madrid, y lo que no puede hacer, porque es indecente y profundamente desleal, es tratar de culpar, encima, a nuestros servicios de emergencia», recalcó la vicealcaldesa, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.

El consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha respaldado este martes que la presidenta regional, Isabel Díez Ayuso, no acuda a la reunión convocada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, subrayando que las dificultades de la comunidad van más allá de una simple reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Esto no es cuestión de un día, son cinco años de atacar a esta Comunidad de Madrid», dijo.