¿Qué es el 'abonoteatro' de Madrid? Entradas a musicales, monólogos, números de magia y circos por solo 3,50 euros

"Una tarifa plana de ocio con una amplia oferta de teatro, cine, museos, deporte y música", así se define en su página web el 'abonoteatro'. Muchas personas desconocen su funcionamiento, pero este abono es una puerta hacia el disfrute de la cultura en Madrid.

Por todos es conocido todo lo que Madrid ofrece en virtud de obras de teatro, salas de cine, monólogos, espectáculos de comedia, circos, museos... Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos espectáculos suelen tener un precio elevado, lo que imposibilita ir a todo aquello que se quiera. No obstante, con el 'abonoteatro' esto es más fácil.

¿Cómo funciona el 'abonoteatro' de Madrid?

Para poder optar a comprar las entradas de todos sus espectáculos por solo 3,50 euros, primero hay que abonar lo que cuesta el propio abonoteatro: 49,90 euros. Un pago que garantiza poder acceder a más de 70 espectáculos diferentes durante todo un año desde la fecha de compra. Al finalizar el año, se puede renovar el abono por el mismo precio y si no se renueva, ya no tendrá utilidad.

Una vez pagada la cuota anual correspondiente, dentro de la web de 'abonoteatro' podrá adquirir las entradas por solo 3,50 euros, gasto correspondiente a los gastos de gestión. Así mismo, la página permite comprar hasta un total de dos entradas más para acompañantes. Las entradas de estos son de 5 euros más los 3,50 de gastos de gestión. Es decir, dos personas te podrán acompañar por 8,50 euros en total cada una.

Espectáculos disponibles en el 'abonoteatro' de Madrid

Dentro de la página web hay cuatro apartados importantes: calendario, teatros, cine y museos, y mis entradas. En la sección 'calendario' se muestra el calendario del mes actual y de los próximos meses. Clicando en un día en concreto aparecen todas las obras y actividades que se pueden hacer con el 'abonoteatro' durante ese día escogido.

En la sección de 'teatros' se recogen la mayoría de los espectáculos que se pueden disfrutar con 'abonoteatro'. Entre ellos se encuentran los musicales 'We will rock you' y 'Tick, tick... Boom'; las obras de teatro 'Hernani', en Teatro Arlequín Gran Vía, y 'Lotto' en Teatro La Latina, y monólogos como el de Raúl Massana o David Carrascosa.

El 'abonoteatro' también tiene numerosos espectáculos de magia en la Sala Houdini, tributos a Whitney Houston, Adele y Rosalía y circos para ir con los más pequeños. Además, este abono también permite sacar entradas de cine para yelmo, mk2, cinesa, la vaguada y autocine cesur fp.

En cuanto a los museos, en la actualidad, el abonoteatro permite la entrada a 'Sweet Space Museum', a 'Velazquez Tech Museum' y a las exposiciones de CaixaForum. Por último, en el apartado 'mis entradas' aparecen todos los tickets que se hayan comprado previamente.

En días puntuales, 'abonoteatro' también ofrece una cantidad de entradas limitadas para disfrutar de otros de los principales atractivos de Madrid: la Warner, el parque de atracciones o el Zoo de Madrid, son algunos de ellos.