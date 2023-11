Yoga con perros cachorros: así es la nueva actividad viral que está arrasando en Madrid

"Practique yoga mientras juega con nuestros cachorros", así es el lema de 'Puppy Yoga Madrid', una nueva actividad que ha llegado recientemente a la capital y que se está volviendo viral en redes sociales.

Durante una hora, los asistentes no solo podrán practicar yoga, sino que también podrán jugar y conocer a los cachorros que se encuentran en venta. Los 20 primeros minutos se aprovechan para practicar yoga, mientras que en los 40 restantes, los cachorros se convierten en los protagonistas de la clase.

Durante la clase, también suele estar presente el criador de los cachorros: "Si una persona desea adoptar un perro, será necesario comentarlo directamente con el criador presente". No obstante, también advierten de que "la mayoría de los cachorros que asisten a las sesiones ya están reservados y se unirán a sus familias poco después".

En cada sesión, los cachorros son de diferente raza y suelen pertenecer todos a la misma camada: "Los cachorros están en edad suficiente para salir de su ronquido durante unas horas, lo que les ayuda a aprender a socializar y estar más atentos". Además, señalan que "una vez terminadas las sesiones, los cachorros vuelven con su madre a su perrera".

¿Cuánto cuesta 'Puppy Yoga' y dónde se puede realizar en Madrid?

Según señalan en la página web de 'Puppy Yoga Madrid', esta modalidad nace en Estados Unidos y rápidamente se populariza en otros países como Inglaterra, Australia y Canadá. Es precisamente en Londres donde la fundadora de esta actividad en Madrid, conoce este deporte. Antes de realizarla en Madrid, la extrapoló a París donde tuvo muy buena acogida. Con estos resultados, a mediados de octubre, abrieron su propio local en la capital.

No obstante, no es el único local que practica esta nueva modalidad en Madrid. Pues también existe un segundo con el que comparte nombre y el cual realizó su primera sesión a finales de octubre. Ambos mantienen el mismo precio para todas sus sesiones: 35 euros para adultos. Sin embargo, mientras que uno acepta a mayores de 12 años, otro establece el mínimo en 16 años de edad.

Sin embargo, ambas empresas tienen mucha afluencia, por lo que si estás interesado en probar esta clase de yoga con perros cachorros, deberás estar atento a sus redes sociales, en las que suelen publicar la fecha en la que salen a la venta las entradas.

Además, ambos locales recuerdan que no hay que ser un experto en yoga para poder realizar esta actividad. Pues está planeada para que todos disfruten, desde principiantes en el yoga hasta las personas que tengan un nivel más avanzado.

El lugar de la actividad no se revela hasta tres o cuatro días antes a todos los que hayan comprado la entrada. Esto se debe a que no tienen un estudio fijo y la ubicación suele cambiar de una semana a otra. No obstante, ambas empresas realizan 'Puppy Yoga' en el centro de Madrid.