Puente se compromete con Almeida a un "aumento significativo" de Cercanías por las obras de A-5

Un comité técnico integrado en el Consorcio Regional de Transportes, y con presencia de las tres administraciones implicadas --Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid--, además de localidades afectadas, decidirá sobre las alternativas de movilidad de la A-5 por las obras de soterramiento, que se desarrollarán especialmente a partir del 15 de diciembre. Esta es la conclusión a la que han llegado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras mantener un encuentro de más de una hora y media en la sede del Ministerio, en el que el equipo de Puente ha trasladado su intención de poner sobre la mesa un "aumento significativo" de plazas de Cercanías en la línea C-5. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha informado de que el ministro ha trasladado su preocupación por la afección que pueden tener estas obras y le ha planteado al alcalde la necesidad de establecer un plan de movilidad "consensuado" y que debe fraguarse en el marco del Consorcio.

"La verdad es que desde la Alcaldía y desde el Ayuntamiento se nos ha mostrado una posición favorable a esta petición que ha hecho el ministro, y a partir de ahí nosotros lo que hemos transmitido es la intención de colaborar con todos los medios del Ministerio para que esta obra que tiene que hacerse durante los próximos meses resulte lo menos problemática posible", ha expresado. En este seno, se intentarán buscar "las mejores soluciones" de estas obras que afectan a la capital y de manera muy significativa a algunos de los municipios del sur de Madrid. "Hay que tener en cuenta que esta mesa técnica tiene que dar cabida precisamente a todos los actores, por eso creemos que el Consorcio es el ámbito adecuado, porque ahí estamos todos", ha incidido. Una de las propuestas que llevaba el Ayuntamiento era la posibilidad de hacer gratuita la autopista de peaje R-5, aunque el secretario de Estado ha señalado que no es un tema que hayan tratado en concreto aunque ha subrayado que el Ministerio no está "cerrado a nada" sino que pide "consenso". Sobre la mejora de Cercanías pedida por el Ayuntamiento, ha informado de que Renfe está trabajando en una propuesta, que llevará a ese comité técnico, y que pasa por un "incremento significativo del número de plazas" en la C-5. "Entendemos que ese comité tiene un trabajo por delante durante las próximas semanas o los próximos meses para consensuar ese plan. Nosotros vamos a ir con nuestras propuestas y entendemos que el Ayuntamiento de Madrid llevará su plan de movilidad, lo que es cierto es que nosotros no conocemos el plan, por tanto, ese es el foro adecuado para ponerlo en común", ha precisado Santano. Además, ha destacado que el ministro Puente ha asistido a esta reunión con una actitud de "colaboración plena" y para garantizar a los ciudadanos que el impacto de esta obra será "el menor posible".

Al respecto, el alcalde ha destacado el ambiente "cordial" de la reunión y ha señalado que ambos comparten "el mismo punto de partido" que pasa por la necesidad de minimizar las dificultades generadas por las obras de soterramiento de la A-5. "Hemos acordado una colaboración entre ambas administraciones, y también dentro del Consorcio Regional de Transportes, porque tenemos tiempo. Los cortes de tráfico no se van a producir hasta dentro de dos meses, aproximadamente a mediados de diciembre, y por tanto para establecer cuáles son todas las alternativas y todas las propuestas y que desde el punto de vista técnico se puedan tomar las mejores decisiones", ha explicado. Sobre Cercanías, el regidor ha resaltado también que el ministro le ha dado a conocer las inversiones que se están realizando y le ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento para determinadas incidencias que puedan surgir. Por ello, ha enmarcado este encuentro en el "diálogo y la lealtad institucional" y ha resaltado que quedan dos meses por delante para perfilar este plan de movilidad. También ha planteado Martínez-Almeida la propuesta de hacer gratuita la R-5 en horas punta, ante lo que ha señalado que esta alternativa será estudiada por el equipo del ministro aunque ha aseverado que no manejan "posiciones apriorísticas". "En ese marco de colaboración entre administraciones, queremos también que, lógicamente, se pueda trabajar conjuntamente y, por tanto, queremos contar con una opinión definitiva y tomaremos la decisión", ha concluido.