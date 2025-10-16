Red Bull celebra su final de Valorant este sábado en Madrid

Los ojos del universo gamer se posan sobre Madrid. La capital será el epicentro de la acción con la Final Nacional de Red Bull Home Ground, el torneo off-season más importante del universo VALORANT, el shooter táctico que está marcando el ritmo de los esports a nivel mundial. Tras una intensa fase online que ha enfrentado a equipos profesionales y amateurs por un puesto en la gran final, la emoción aterriza ahora en la ciudad para coronar al mejor equipo del país.

Mixwell, leyenda absoluta de VALORANT y atleta referente de los esports nacionales, ejercerá de maestro de ceremonias de la final , tras haber guiado el torneo desde su comienzo, pero la competición es solo el punto de partida. El 18 de octubre, La Nave en Madrid se convertirá en el nuevo punto de encuentro entre la cultura urbana y el universo gamer con el directo de Recycled J. El cantante madrileño llevará su energía al escenario de Red Bull Home Ground, para encender la Final Nacional con una puesta en escena de alto voltaje.

Una cita para vivir, escuchar y celebrar cómo el gaming se ha convertido en un nuevo punto caliente de la cultura. Fuera del escenario, Red Bull Home Ground invitará a vivir el juego más allá de la pantalla. Un espacio interactivo donde vivir al completo la experiencia VALORANT con desafíos de puntería, duelos uno contra uno, o pruebas en una contrarreloj que premia la precisión milimétrica. Todo suma en una jornada que va mucho más allá de la competición, una cita clave para los esports, de la que Madrid será testigo.