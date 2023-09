El PP se reestructura y cierra filas en torno a Feijóo

A solo unas horas del debate de investidura, resultaba inevitable que el Secretario General Alfonso Serrano en su comparecencia en Génova, hiciese referencia a ello. «Esta nueva actualización del partido está pensada con vistas a toda una legislatura, a pesar de la inestabilidad nacional», comentó.

El Partido Popular de Madrid aprobaba ayer una reestructuración del partido, que incluye el nombramiento de 16 de los 32 cargos que conforman el Comité Ejecutivo Autonómico. Este órgano incorpora a miembros del Gobierno de la Comunidad, concejales del Ayuntamiento de Madrid y otros municipios, así como diputados nacionales y regionales. En esta nueva configuración, José Antonio Sánchez se une a la dirección como vicesecretario de Territorial, y Jorge Rodrigo, quien ejerce como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras desde el pasado mes de junio, dejará su vicesecretaría, pero continuará siendo parte del Comité de Dirección.

El actual organigrama del PP de Madrid se estableció en el último Congreso regional con la finalidad de afrontar los desafíos electorales previstos para 2023. Una vez superados estos procesos, los populares aseguran haber adaptado el partido «a la nueva realidad», considerando las nuevas responsabilidades institucionales de algunos miembros y «la necesidad de una renovación constante para mantener la vitalidad del partido».

En esta línea, se ha creado la secretaría de coordinación parlamentaria, que estará a cargo de Pedro Muñoz Abrines y contará con la colaboración de los nuevos diputados autonómicos Pablo Posse y Mónica Lavín, quienes coordinarán las secretarías de Educación y Familia y Natalidad, respectivamente. Además, el PP de Madrid ha anunciado su compromiso de abrir el proceso de Asambleas Locales y de Distritos en la región, tal como se acordó en el último Comité Ejecutivo Autonómico. Estas asambleas se llevarán a cabo entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre, con un total de 120 asambleas locales y 10 de distrito. El objetivo es que el proceso continúe para que, al comenzar el 2024, todas las estructuras estén renovadas. Según afirmó ayer en rueda de prensa el Secretario General de los populares, «este proceso busca lo mejor para las sedes y el interés general del partido, buscando equilibrar los liderazgos existentes con nuevas figuras dominantes emergentes».

El secretario general de los populares madrileños no quiso pasar por alto el acto que había convocado su partido el día anterior en el centro de Madrid por la igualdad de los españoles: «Ayer lo avanzaba y hoy lo ratifico, estamos ante el acto político más multitudinario de la democracia convocado por un solo partido. Hay en juego una gran mayoría social de españoles que no quieren la amnistía, que no aceptan los chantajes y que, al margen de pensar lo que se piense, de ser de izquierdas o de derechas, por encima de todo están los derechos comunes como son la libertad o la igualdad». «Nos sentimos muy orgullosos de la implicación del partido y los vecinos el domingo», concluyó. El secretario aprovechó también para cerrar filas en torno a su líder nacional, demostrando que nunca ha sido cuestionado: «Eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo, como así lo hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, y como lo hará él mismo en el debate de investidura».