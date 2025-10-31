Las Rozas celebra Halloween: del Pasaje del Terror a las historias en la naturaleza

El Ayuntamiento de Las Rozas ha organizado un programa de actividades para la fiesta de Halloween, con un Pasaje del Terror o historias misteriosas en la naturaleza, además de ofrecer como alternativa por el Día de Todos los Santos una misa en la Parroquia de San Miguel, un concierto de música sacra o una exposición interactiva de santos.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, el Club Joven Tu Espacio ha preparado un juego de terror para los jóvenes de entre 11 y 17 años junto con sus monitores habituales.

Por otro lado, el Programa de Educación Ambiental de Las Rozas propone una actividad especial para la tarde del 31 de octubre bajo el título de Naturaleza Misteriosa, donde los asistentes conocerán algunas de las historias más "escalofriantes y misteriosas" que ocurren en la naturaleza.

Además, realizarán un taller temático en el Centro del Medio Ambiente La Talaverona, de 17.30 a 19.30 horas. Las inscripciones se pueden realizar en educacion.ambiental@lasrozas.es.

Otra de las actividades principales de Halloween es un Pasaje del Terror gratuito para jóvenes a partir de 11 años que tendrá lugar en el Centro de la Juventud el sábado 1 de noviembre desde las 20 a las 22.30 horas para grupos de ocho a diez personas. Dentro de esta iniciativa, habrá un pase light, con efectos "más suaves de luz, sonido y miedo" a las 20 horas.

Todos los Santos

Como alternativa a la noche de Halloween, el Ayuntamiento junto a la parroquia de San Miguel han organizado una jornada dirigida a todos los públicos para celebrar el Día de Todos los Santos bajo el lema 'Una fiesta de luz, vida y esperanza'.

Tras la misa, a las 10.30 horas, se ofrecerá a todos los asistentes un desayuno con repostería tradicional (buñuelos, huesos de santo, etc.). Y durante toda la mañana, el público podrá recorrer la Ruta de los Santos, una exposición interactiva con paneles dedicados a santos de distintas épocas, acompañado de actividades pensadas para los más pequeños de la familia.

Ya por la tarde, a partir de las 16 horas, se celebrará la Feria de los Santos, con juegos, talleres de manualidades y puestos gastronómicos. A las 17.30 horas se llevará a cabo una Gymkhana de Valores, con pruebas en equipo inspiradas en virtudes como la solidaridad, el perdón y la ayuda mutua.

La jornada continuará con un concierto de música sacra en la iglesia, a las 20 horas, seguido por una procesión de la luz a las 21 horas. Por último, a las 21:30 horas, se celebrará una Vigilia de Oración y Adoración.