El Teatro MIRA de Pozuelo celebra su 20 aniversario

Acompañado de una gran programación, el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón está de celebración y es que este martes tuvo lugar su 20 aniversario con una gran gala que llenó de nuevo el patio de butacas. Ya han pasado 20 años desde aquel 15 de octubre de 2004 en el que se inauguró este teatro municipal con las actuaciones de la Orquesta Nacional de España y Joaquín Achúcarro y, desde entonces, este templo de la cultura ha sido y está siendo un referente cultural a nivel regional.

El Ayuntamiento organizó esta gala aniversario, abierta a los vecinos, para compartir con ellos estos 20 años de cultura y por augurar otros tantos de buenos espectáculos. La alcaldesa, Paloma Tejero, intervino en esta celebración a la que también asistieron el director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera, la tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Macarena Lora, y otros concejales de la Corporación Municipal, entre otros.

Tras la proyección de un video institucional, la alcaldesa repasó algunos de los grandes momentos de este teatro: «Las artes no nos uniforman. Las artes nos unen. Nos unen en la belleza y en la verdad. Por mucho que lo que busquen algunos en la cultura sea división y enfrentamiento. La cultura no tiene ideología, no tiene dueño, se siente, se ama».