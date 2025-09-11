La tienda viral de Madrid que vende paquetes perdidos por 5 euros: es imposible de adivinar

Si alguna vez has imaginado comprar algo sin saber qué es, ahora es posible. La experiencia de compra ha evolucionado a lo largo de los años. De tener que ir a la tienda a ver ropa hasta probarte una camiseta online, las empresas han innovado en todos sus aspectos. Sin embargo, hay un nuevo concepto que ha atraído a los más curiosos y que parece estar en auge, sobre todo en Madrid.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en todo un portal de exposición para aquellos que buscan cosas nuevas. En TikTok, un joven ha descubierto una tienda en Madrid que vende paquetes perdidos a precios impensables, pero con una condición: solo ves el embalaje y no lo que hay en su interior.

Paquetes perdidos por 5 euros

Conocido como "el Primark de los outlets", One Stop Shop abrió sus puertas en mayo para convertirse en el mayor outlet en el centro de Madrid. Con cuatro plantas, vende productos de todo tipo, como moda o electrónica a precio de liquidación. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a sus clientes es la parte de los paquete sorpresa de devoluciones de Amazon o Shein.

Estos paquetes se venden a precios desde 1 euros, dependiendo de su tamaño o peso. La mayoría de ellos cuentan con descuentos de hasta el 80%, por lo que puedes encontrar un móvil de buena calidad por menos de 30 euros. El único inconveniente es que no podrás saber el producto final hasta que lo compras, por lo que existe la posibilidad de pagar más de lo que realmente cuesta.

Una estafa o una ganga

Ese ha sido el caso de un joven que decidió ir a One Stop Shop a comprar un paquete sorpresa. Nada más entrar, el joven decide darse una vuelta por el sitio y buscar un paquete, que a priori, valga la pena. "Mira todas las bolsas que hay, esta es grande. Veinte euros no me renta", describe al ver los paquetes. Lo más sorprendente fue al encontrarse una caja con la descripción de "sorpresa juguete adulto" por 20 euros. Al instante, decidió que prefería no saber lo que hay dentro.

Al final, se centró en encontrar una bolsa de 5 euros. "Chavales lo tenemos. No preguntéis por qué, pero yo confío", añade y explica que la elección se debe a que el encargado le ha dicho que con eso "te vas a divertir con tus amigos en verano". En cambio, al abrir el paquete descubrió que había pagado 5 euros por algo que "en los chinos te lo venden a dos".