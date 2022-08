¿Qué indican las siglas E5 y E10 que aparecen en el surtidor de gasolina?

Seguro que cuando se haya detenido en una gasolinera para repostar, habrá visto que, junto a los boquereles que sirven gasolina, donde está visible la información del octanaje de 95 o 98, aparece otro cartel que pone E5 o E10. ¿Qué significado tienen? Se trata de un indicador sobre el contenido de etanol que tiene cada gasolina. La E10 tiene un contenido máximo de etanol del 10%, es decir, del carburante que echemos, el 90% será gasolina y el 10% restante es boietanol, es decir, un biocarburante que no emite gases nocivos a la atmósfera. A diferencia de la E5, que solo posee un 5% de etanol.

Es decir, la gasolina E10 quema menos combustibles fósiles y, por tanto, este menos emisiones de gases nocivos a la atmósfera que son los que provocan, al parecer, el llamado efecto invernadero. El combustible E10 se adapta por tanto a las normas de movilidad ecológica que aconsejan las autoridades europeas. Este combustible E10 deberá ir paulatinamente desplazando al E5, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. El suministro de uno u otro carburante dependerá de las peticiones de cada gasolinera y pudiera ser que, con el paso de unos años, el E5 llegara a desaparecer de los surtidores. La utilización de combustible E10 o E5 depende en la mayor parte de los casos de la preparación de los motores de los automóviles para uno u otro carburante. El manual del coche le orientará en este sentido. Pero como regla general, la mayoría de los turismos producidos en el presente siglo están preparados para el consumo del E10, de mayor limpieza en sus emisiones.

Los coches anteriores al año dos mil o los automóviles de colección se adaptan mejor a las especificaciones de la E5 y utilizar la E10 puede perjudicar a sus mecánicas. No de manera grave. Si se equivoca y reposta E10 en lugar de E5, no deberá vaciar el depósito, pero esté atento al siguiente llenado para no volver a cometer el error, o incluso vuelva a llenar con E5 cuando tenga la mitad del depósito vacío para conseguir una mezcla más favorable.