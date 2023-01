Fin del descuento de la gasolina: ¿Por qué no interesa circular con el depósito lleno?

Desde el uno de enero, el Gobierno de Sánchez ha decidido que ya no está vigente la rebaja de 20 céntimos por litro que se aplicaba desde el pasado mes de abril para la mayoría de conductores. Desde ahora sólo podrán seguir beneficiándose de esta medida los profesionales y transportistas. Por ello, es más importante que nunca tener en cuenta algunas costumbres sencillas que nos pueden hacer descender el consumo de carburante y, por lo tanto, reducir la factura en la gasolinera, ya que el gasto de combustibles se ha convertido en uno de los más importantes dentro de la economía de las familias españolas.

Porque se calcula que la retirada de esta ayuda puede suponer aproximadamente unos diez euros por cada depósito de gasolina que consumamos, dependiendo del tipo de vehículo. Ante ello, les explicamos algunos consejos muy sencillos para lograr que nuestros desplazamientos nos cuesten menos dinero. El primero de ellos es no llenar hasta el final el depósito cuando carguemos combustible. La explicación es sencilla. Cuanto más cargado de combustible esté el vehículo, mayor será su peso y, por tanto, necesitará más fuerza para moverse. Muchos fabricantes recomiendan llenar el tanque hasta el 50, 60 o 70 por ciento de su capacidad para evitar sobrecargar el coche y, por tanto, gastar más combustible del necesario. Dentro de esta lógica, evite cargar el coche con equipajes o elementos no necesarios para reducir el peso del conjunto.

Cuando vaya a repostar, no elija la gasolina de mayor octanaje ya que, a excepción de muy pocos coches especiales, la mayoría de vehículos puede funcionar perfectamente con un combustible medio, ya que cumple con los estándares de calidad europeos. De esta manera, no se gastará más dinero del necesario en el combustible para el vehículo. En todo caso, si no sabes qué gasolina utilizar, utiliza la que indica el fabricante en el manual del vehículo. Normalmente, los combustibles de las marcas más reconocidas incorporan aditivos. En otros casos, existen productos en el mercado que dicen reducir el consumo de combustible en hasta un 30%, una proporción quizás exagerada. Pero si es cierto que limpian los inyectores, que son los encargados de suministrar combustible al motor. Estos productos mejoran el flujo de gasolina o diésel y aumentan el rendimiento del vehículo, reduciendo también el ruido y el desgaste del propio motor.

Su forma de conducir también puede influir decisivamente en el consumo. Así, la velocidad del vehículo puede ser importante en este aspecto. Una de las mejores maneras de hacer un uso eficiente del carburante es mantener constante la velocidad del coche. Para ello podemos hacer uso del regulador de velocidad de crucero, una función que gran parte de los coches que circulan hoy en día tienen disponible. Aun habiendo cambios de pendiente, la velocidad de crucero permite al vehículo mantener una velocidad constante, economizando de una manera inteligente el consumo de carburante.

Vigile el régimen de giro de su motor, es decir, el cuentarrevoluciones, para rodar con el llamado par óptimo, donde se consigue el mayor rendimiento con el menor esfuerzo del motor. Si conducimos con el coche a muchas revoluciones estaremos quemando más gasolina de la cuenta, y lo mismo ocurrirá si conducimos a pocas revoluciones, ya que el inyector estará más abierto de lo necesario haciendo que pase más gasolina al motor. La mayoría de los vehículos fabricados en los últimos años suelen traer una indicación de la marcha que hay que utilizar de acuerdo a la velocidad que llevamos. Si, por el contrario, tu vehículo no dispone de esta recomendación, deberás escuchar y atender al sonido de las revoluciones del motor, siempre manteniéndolo ni muy revolucionado ni muy poco.

Si su coche está equipado con diferentes modos de conducción que se pueden seleccionar, es lógico circular en modo Eco, donde se optimiza el consumo frente a las prestaciones. Se aconseja asimismo utilizar el freno motor cuando vayamos a detenernos. Si levantamos el pie del acelerador, hacemos que no entre más gasolina, y que el vehículo se vaya deteniendo gradualmente por sí solo. Haciendo esto, además de lograr reducir el consumo de combustible, también estaremos alargando la vida útil del embrague y de los frenos.

Comprueba que los filtro se encuentran en perfecto estado. Más concretamente, el filtro de combustible, que es el encargado de evitar que le lleguen impurezas al sistema de alimentación de combustible. Si se encuentra en perfecto estado estaremos evitando un sobre esfuerzo al motor y, por tanto, estaremos ahorrando combustible. Por este motivo, es indispensable comprobar que se encuentra en buen estado y, de lo contrario, reemplazarlo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Otro punto donde es posible economizar el gasto de combustible es al arrancar el coche. Al iniciar la marcha, el motor está frío, por lo que es aconsejable realizar una conducción suave, sin acelerones bruscos y manteniendo unas revoluciones del motor bajas hasta que el coche alcance los 90ºC (momento en el que la regulación de combustible es óptima). Durante este periodo inicial la electrónica de la gestión del motor regula el momento y tiempo de inyección, teniendo que aumentar la cantidad de combustible para tener un buen funcionamiento del motor. Por tanto, si en estos primeros instantes se realiza una conducción con un elevado régimen del motor, inevitablemente se incrementa aún más dicho consumo.

No olvide un apartado importante como es el de los neumáticos, ya que Las ruedas influyen directamente en el consumo de combustible. Son los únicos elementos del coche que están en contacto con el suelo, por lo que un buen estado del dibujo y una correcta presión harán que el consumo de combustible del vehículo sea menor. Si las ruedas no tienen la presión idónea que indica el fabricante o la banda de rodadura está muy desgastada, estaremos aumentando el rozamiento del neumático en el asfalto y, por tanto, el vehículo necesitará más potencia para desplazarse.