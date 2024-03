Europa frena el proyecto de la DGT para quitar el carnet a los mayores de 65 años

Una resolución del Parlamento Europeo ha rechazado la posibilidad de reducir el periodo de validez del carnet de conducir en función de la edad. Un proyecto que viene estudiando la DGT en España y que, como una de las posibilidades, contemplaba el no otorgar la licencia para conducir vehículos a los mayores de 65 años, limitando así su capacidad de movimientos.

Bruselas ha aprobado, por 340 votos a favor y 239 en contra, la nueva regulación sobre el trafico que pone en marcha novedades como el carnet de conducir digital o la posibilidad de que los ciudadanos de 17 años puedan conducir si van acompañados. Pero rechaza taxativamente reducir el periodo de validad del carnet en función de la edad del titular. Hay que recordar que, pese a esta recomendación, la Dirección General de Tráfico y limita l valido del permiso ya que, a partir de los 65 años, la renovación se produce por un periodo de solo cinco años, y no por diez años como en el caso de los conductores que no han alcanzado esa edad.

Pero el organismo regulador en España aún pretende ser más duro y reducir esta renovación a solo dos años e imponer exámenes más duros para los mayores. Argumentan que casi un tercio de los fallecidos en accidentes de tráfico han pasado los 65 años. Pero esta estadística, además de no estar científicamente comprobada, no contempla la realidad de que las personas mayores no son más peligrosas al volante, sino que, en caso de accidentes, las patologías son más graves y escasas las posibilidades de recuperación física. En cambio, se oculta que los accidentes provocados por conductores que han superado los 65 años son mucho más escasos ya que se impone con la edad una mayor prudencia al volante y más experiencia a la hora de prevenir los peligros en la carretera.