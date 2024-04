El renting y la revolución que llega al mercado

LA RAZÓN convocó recientemente una mesa debate para analizar el momento que atraviesa el sector del renting en nuestro país. Intervinieron Caridad Álvarez Barreiro, Directora de Renting Auto de Santander España; Damián Tokmayier, Head of Aftersales Operations at Hyundai Motor España; David Henche, Head of Marketing & Communication ALD Automotive | LeasePlan; y José-Martín Castro Acebes, Presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos.

Se abordaron temas como el papel del renting en la nueva movilidad, el cambio social y la tendencia hacia el uso de las cosas, la labor del renting y el remarketing a la hora de poner en el mercado de VO coches con solo cinco años de vida que ayuden a reducir la vida media (14 años) del contaminante parque automovilístico español y cómo deberían aplicarse las ayudas e incentivos para el uso de coches con nuevas tecnologías como son los cien por cien eléctricos. Damián Tokmayier (Hyundai) afirmó que «el renting y la evolución que ha tenido en los últimos años es muy buena. Creemos que el renting no va a terminar aquí. Creemos que esto tiene que seguir creciendo. Es una de las herramientas financieras que mejor se está adaptando a los vehículos tanto eléctricos como electrificados. Y también vemos un futuro muy positivo en lo que es el renting, en la evolución de otro tipo de productos a más corto plazo, con flexibilidad para los clientes y una evolución positiva en la reducción de las emisiones de los vehículos y en la reducción del tiempo que se tienen esos vehículos en posesión de los particulares o de las empresas. Hoy en día todos conocemos que el mercado está entre los 13 y 14 años de antigüedad media y creciendo, por lo cual el renting ayuda a reducir esta antigüedad media, reduciendo, por supuesto, contaminaciones y reduciendo los posibles peligros que pueden generar esos vehículos antiguos».

Por su parte, Caridad Álvarez Barreiro (Santander) señaló que «el renting, desde un punto de vista bancario, lo estamos viviendo como la mejor solución para todo tipo de clientes. Nuestros millones de clientes que se cuestionan desde “mi primer coche, necesito unas cosas. Mi último coche, necesito otras” y el renting se las soluciona todas. Porque si un joven está con su primer coche y lo que no puede afrontar es un siniestro, pues tiene una cuota fija. Si estoy cambiando porque mi familia crece o porque se van, también se ajusta muchísimo mejor esa solución de movilidad para todos esos momentos vitales que tiene el particular. Y luego las empresas, que con todo lo que hemos tenido estos últimos años de incertidumbre, también permite cambiar esas flotas con mayor agilidad. Puedo decir que antes contábamos qué era el renting y ahora nos preguntan qué tipo de renting».

«Los usuarios del renting eran exclusivamente compañías multinacionales que usaban renting en otros países y empezaban a tener necesidad en España. Empezamos teniendo de cliente la gran multinacional y, a continuación, su uso se extendió a las empresas y pymes españolas. Esto se ha producido hace 15 años, no mucho más, y finalmente ha llegado ya y se está naturalizando también entre el consumidor final, entre el particular. Esa es la primera pequeña revolución. La segunda tiene que ver con el tipo de tenencia. Venimos de un renting que era muy tradicional a cuatro años con todo incluido y ahora estamos yendo cada vez más a dotar de flexibilidad. Muchos de ellos no se compran directamente, sino que se hace a través de renting. ¿Por qué? Porque, ahondando un poco lo que decía antes Caridad, las empresas de renting son, por encima de todo, tomadoras de riesgo. Es decir, yo asumo todo lo que le ocurre al coche. Con lo cual, para el usuario es mucho más cómodo que se encargue la compañía de renting de comprar tu vehículo y asumir todos los riesgos, tanto de mantenimiento, como de averías, como de accidentes, como de obsolescencia tecnológica», afirmó David Henche (ALD-LeasePlan).

En cuanto a la evolución del mercado «pensamos que este año va a seguir el crecimiento, lo que pasa, la buena noticia, y eso es bueno para el sector y también para el renting, es que el mercado en su conjunto ya está creciendo. Es decir, había una situación donde, especialmente después de la pandemia, el renting estaba haciendo una labor indicadora de adelantado y estaba concentrando una gran parte del crecimiento del sector de la automoción que realmente no conseguía, de alguna manera, volver a tener el tirón de demanda que tenía en el pasado. Este año, afortunadamente, el mercado está creciendo a un 10% aproximadamente y el renting está creciendo a un 16-17%», comentó José-Martín Castro Acebes (AER). «Es un crecimiento que no tiene marcha atrás, porque tanto la empresa como la persona física que prueba el renting, renueva. Renueva claramente porque precisamente, esa democratización ha permitido que tenga mucha oferta y elijan repetir con renting», señaló Caridad Álvarez Barreiro (Santander).

En relación a las ayudas públicas para adquirir un coche por renting «toda ayuda para la compra de vehículos es buena, es bienvenida, pero yo creo que la palabra clave de las ayudas es simplificación y ayudas directas a la adquisición del vehículo para que todos sepamos, de forma rápida y concisa, cuál es el precio final del vehículo y cuál es la ayuda que ha tenido y, por ejemplo, en la parte del renting, cuál es la cuota que se puede reflejar a un cliente», comentó Tokmayier (Hyundai). «El modelo fiscal español está muy basado en un enfoque patrimonialista. Es decir, una solución de uso en general, no solo en automoción, normalmente es excluida, a pesar de que tenga un gran apoyo popular como sucede en nuestro caso», afirman desde AER. «Hemos cambiado de Renting a Movilidad, es decir, el Renting ya es solamente uno de los productos que ofrecen las empresas que están aquí representadas. Es un sector que es dinámico porque dependemos de muchos factores, pero está en crecimiento y se adecúa cada vez más a las necesidades de los consumidores. Eso es una buena noticia», terminó Henche (ALD-LeasePlan).