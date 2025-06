La señal de tráfico que todos ven pero casi nadie entiende: puede costarte una multa

La seguridad vial es un tema realmente importante y por el que la Dirección General de Tráfico exige conocer las normas de circulación consolidadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dentro de estas normas, están las burocráticas, es decir, llevar toda la documentación del vehículo (Seguro obligatorio, Inspección Técnica de Vehículos y Permiso de Circulación) y también las viales, entre las que destacan las señales de tráfico.

Las señales de tráfico tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación. En muchos casos, saltarse las señales de tráfico puede conllevar una buena multa.

¿Qué significa esta señal de tráfico?

Esta señal indica que te encuentras sobre un carril de alta ocupación. Este tipo de carriles se conoce comúnmente como carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación), y su propósito es fomentar el uso compartido del coche, reducir el número de vehículos en circulación y, con ello, las emisiones contaminantes.

Nuestro país vecino de Francia ya tiene implementada esta señal en la mayoría de sus carreteras, sin embargo, en España de momento solo se ha puesto en marcha en ciudades grandes como Madrid y Barcelona.

Es decir, que aunque esta señal aún no ha sido adoptada oficialmente en todo el territorio español, varias comunidades autónomas y ayuntamientos ya la están incorporando dentro de sus planes de movilidad sostenible. Su uso se considera un avance hacia una circulación más eficiente, con menos atascos y una mejora en la calidad del aire.

En la práctica, estos carriles reservados no son exclusivos para vehículos con varios ocupantes. También pueden utilizarlos motocicletas, autobuses, taxis en servicio y vehículos con distintivo ambiental «ECO» o «Cero Emisiones», independientemente del número de pasajeros, siempre y cuando no esté esta señal ni la señalización en los paneles.

Es fundamental que los conductores conozcan los horarios y normas que regulan el uso de estos carriles, ya que su disponibilidad puede variar a lo largo del día. Esta flexibilidad busca mejorar la circulación y aliviar la congestión durante las horas punta.

Por otro lado, la armonización de la normativa de seguridad vial y la incorporación de nuevas señales de tráfico podrían suponer un cambio significativo en la forma de conducir en Europa. El objetivo no es solo reforzar la seguridad en carretera, sino también impulsar una transición hacia modelos de transporte más sostenibles. Al unificar criterios entre países, se facilitará una movilidad más fluida y sin obstáculos para los ciudadanos que se desplazan por diferentes territorios del continente.

Multas por saltarte esta señal

En Francia por ejemplo, si te pillan in fraganti saltándote esta señal o si has provocado un accidente por no respetarla, te puede caer una multa de hasta 135 euros sin pérdida de puntos del carnet de conducir, pues está considerado como una infracción grave.

En España por su parte, no se contempla como tal el saltarte esta señal, sino el incumplir con los requisitos de la vía. Así pues, en nuestro país, la multa por circular en un carril de alta ocupación sin cumplir los requisitos es de 200 euros, según el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Estos carriles están reservados principalmente para autobuses y vehículos con dos o más ocupantes (incluyendo al conductor) y, en algunos casos, para otros vehículos autorizados como motocicletas, taxis, vehículos de movilidad reducida o automóviles con etiqueta cero emisiones, dependiendo de la normativa local.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción: