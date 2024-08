Velotech, del colegio a la Fórmula 1

La afición a la competición se lleva en la sangre desde pequeño. Y no solo como piloto, sino también como ingeniero para diseñar el mejor Fórmula Uno del futuro. Los Gordon Murray, John Barnard, Adrian Newey, James Allison o Aldo Costa de dentro de quince años están hoy en los colegios soñando con llegar a ser los protagonistas en los circuitos del futuro. Y ya forman grupos muy competitivos, como ocurre con la formación Velotech, que es el equipo que representará a España en la final mundial de F1 in Schools, la mayor competición escolar del mundo que sueña con la Fórmula Uno. Una competición que se celebrará en Arabia Saudí el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el Gran Premio de F-1y que contará con representantes de varios países.

Velotech MCTV

F1 in Schools es una iniciativa que busca iniciar a los jóvenes con inquietudes en la alta tecnología para poder llegar en el futuro a ser los auténticos protagonistas técnicos de la máxima especialidad de la competición. Se anima a los participantes no solo a desarrollar sus habilidades técnicas e imaginar cómo será el futuro de la F-1. Pero asimismo tienen que acreditar una buena gestión del proyecto, pero también todas aquellas relacionadas con la gestión del proyecto, que comprende, entre otros aspectos, la marca, el marketing, el patrocinio, la financiación, la comunicación y, cómo no, el trabajo en equipo.

Juan, Julia, Yago, Lucas, Dani e Ingrid son los estudiantes madrileños que han formado el grupo Velotech que cuentan con la colaboración de Madcup y han conseguido llegar a la final en Arabia gracias a la construcción y desarrollo de un coche a escala que, propulsado por aire comprimido, alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora con una aceleración fulgurante en una pista de veinte metros.

Velotech MCTV

Como ocurre en la Fórmula Uno real, los seis integrantes de Velotech han utilizado para desarrollar su vehículo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que son las competencias STEM, que ahora tanto se quieren promocionar entre los jóvenes. Un trabajo muy serio para conseguir desarrollar este monoplaza del futuro íntegramente diseñado y construido por ellos, a partir de las aplicaciones que utilizan los ingenieros de la Fórmula 1 profesional.

Por ejemplo, para confeccionar el cuerpo del vehículo, han utilizado una máquina de CNC que permite esculpir el mismo; mientras que para fabricar el resto de piezas, como las ruedas, o el halo frontal y trasero, han empleado una impresora 3D. El resultado ha sido un coche rapidísimo, que se alzó con la victoria en las cuatro carreras disputadas en las finales nacionales, que se celebraron en Barcelona coincidiendo con el Gran Premio de España.

La edad de los integrantes de este competitivo equipo oscila entre los 16 y 17 años y acaban de terminar el primer curso de Bachillerato Internacional. Son un grupo de amigos alumnos del centro The Global College, de Madrid. La idea de participar en la competición partió de Juan Montesinos, el Team Leader del grupo, que tuvo conocimiento de la convocatoria por el padre de un amigo. Inmediatamente, trasladó la propuesta a sus compañeros. “Juan se enteró en septiembre justo después de la celebración de la final mundial, y nos lo contó. La verdad, es que tardó muy poco en convencernos. Era un reto apasionante, que nos invitaba a explorar nuevas posibilidades presentes y futuras”, explica Yago Magrut, “Head of Aerodynamics” del equipo. Pero la realidad es que los seis integrantes comparten la pasión por el mundo del motor y el amor por la ciencia y la tecnología.

A pesar de su juventud, sorprende la madurez de todos los miembros del equipo Velotech, que se muestra en la rigurosa forma que tienen de explicar el proyecto, pero, sobre todo, el entusiasmo que transmiten al hablar de su trabajo. Daniel Gallardo es el “Head Manufacturing Engineer” y nos explica los diferentes programas que han utilizado para construir el coche. “Hemos empleado tres programas: CAD, para el diseño del modelo 3D; CFD, para el análisis aerodinámico, y CAM, para comunicar el modelo 3D con la máquina de manufactura”. Durante seis meses, han trabajado muy duro ya que han tenido que compatibilizar la realización de este proyecto con sus estudios, que han solventado con brillantez en sus notas a pesar de que la recta final del proyecto les coincidió con sus últimos exámenes. Pero puede más la ilusión de rematar todo este trabajo en la cita de noviembre en Arabia Saudita.