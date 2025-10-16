Acceso

Los Alcázares (Región de Murcia) pide una compensación por los gastos generados por la falta de agua potable

"No podemos consentir que el sobrecoste generado a los vecinos sea resuelto por ellos, sino porque quien ha generado este perjuicio", señalan desde el Ayuntamiento

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, ha exigido a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) que compense a los vecinos y al consistorio por los gastos causados por la falta de agua potable en el municipio.

"No podemos consentir que el sobrecoste generado a los vecinos sea resuelto por ellos, sino porque quien ha generado este perjuicio, la MCT", ha apuntado el regidor a través de las redes sociales del consistorio.

De este modo, a través de un escrito remitido por Alcaldía, ha pedido la creación de un fondo de compensación para vecinos y empresarios afectados, la compensación de gastos municipales ocasionados para garantizar el abastecimiento de agua potable en situación de emergencia y un protocolo de comunicación y coordinación con los ayuntamientos para que no se vuelva a repetir en el futuro esta situación.

"No pedimos privilegios, pedimos justicia y respeto para nuestra gente", ha concluido.

Cabe recordar que desde este pasado miércoles Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar cuentan con agua no potable, que solo se puede utilizar para limpieza de superficies que no entren en contacto con alimentos y para llenar la cisterna. Por esto los vecinos siguen yendo a por agua a los puntos que los ayuntamientos han repartido por los municipios afectados.

