La dana Alice da un respiro a la Región de Murcia aunque no se descartan chubascos en las sierras
La temperatura máxima será de 26 grados en Cartagena
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 14 de octubre, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras.
Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas permanecerán sin cambios en el litoral y subirán en el interior. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte, girando a componente este.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.
