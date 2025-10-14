La dana Alice da un respiro a la Región de Murcia aunque no se descartan chubascos en las sierras

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 14 de octubre, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas permanecerán sin cambios en el litoral y subirán en el interior. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte, girando a componente este.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.