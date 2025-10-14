La Aemet avisa a Castilla y León ante lo que se avecina esta semana

El buen tiempo sigue acompañando a Castilla y León en este mes de octubre, con el otoño ya avanzado.

El "Puente" de la Hispanidad ha sido beneóvolo en los climatológico, en general, con temperaturas por encima de los 20 grados en la mayor parte de la comunidady con las mínimas entre los 7 y 12 grados, que tampoco está nada mal para la época del año.

Las lluvias han hecho acto de presencia en varios puntos de la región, pero tampoco han sido abundantes.

Ya lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet) haceunas semanas, cuando vaticinó un otoño cálido y seco, que de momento se stá cumpliendo.

Una situación de estabilidad que, de momento, parece que vaa seguir en los próximos días, según la Aemet.

La previsión del día de la agencia habla de que el día amanecerá poco nuboso por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el este y nordeste y nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en zonas de montaña, sin descartar algunos chubascos en el este y en zonas de montaña.

Probabilidad de brumas y bancos de niebla en el tercio este, sin descartarlos en el resto.

Las temperaturas mínimas en descenso o sin cambios, que oscilarán entre los 7 grados de Burgos y los 11de Segovia, quemarcará lamínima más alta de la comunidad.

En cuanto a las máximas, no se esperan cambios y volverán a estar por encima de los 20 grados en toda la comunidad, aunque en zonas de las provincias de Zamora, Salamanca y Palencia podrían superar los 25 grados durante las horas centrales del día. En Valladolid, se quedarán en los 24 grados, que tampoco está nada mal.

El viento soplará del nordeste y será variable y más bien flojo.

La Aemet avanza que este lunes no se espera ningún fenómeno meteorológico adverso.

Tampoco se esperan lluvias aunque en algunas zonas, como en la comarca leonesa de Villablino, podría caer algo entre las doce del mediodía y las seis de la tarde.

Las probabilidades según la agencia son de más del 60 por ciento, al igual que enalgunos puntos de la provincia de Soria, como Ciria, Ágreda o Vinuesa.

Lo más significativo de este semana es que las temperaturas se mantendrán por encima de los 20 grados y más en toda la comunidad durante toda la semana, al menos hasta el domingo, con días incluso de estar más cerca de los 30 grados en algunas zonas.

Las lluvias podrían regresar el domingo.

Por lo que el mes de octubre podría pasar a los anales de la historia como uno de los más cálidos que se recerdan en la comunidad.