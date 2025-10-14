Detenidos los dos autores del espectacular atraco de una joyería de Águilas

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos por robar presuntamente en una joyería del municipio de Águilas. Uno de los arrestados se hizo pasar por cliente, mientras que un segundo rompió las vitrinas del escaparate con un martillo pesado, introdujo numerosas piezas de joyería en el carrito y huyó.

La operación 'Tor 2' se inició cuando la Guardia Civil fue alertada del asalto a una joyería, ubicada en pleno casco urbano del municipio de Águilas.

Agentes de la Guardia Civil acudieron al establecimiento donde se entrevistaron con la empleada. La mujer relató que un primer hombre entró a cara descubierta al local y se interesó por una pieza de joyería. Poco después, otro individuo, cubierto con una gorra y gafas de sol, accedió al comercio arrastrando un carrito de la compra.

Éste segundo individuo aprovechó el momento para atrancar la puerta con un palo con la supuesta intención de mantenerla abierta y facilitar su posterior huida.

A continuación, golpeó violentamente varias de las vitrinas con un martillo pesado, las rompió, cogió todas las joyas que se encontraban a su alcance y huyó.

Mientras se materializaba el robo y la empleada tocaba el botón de alarma, el supuesto cliente apenas se mostró sorprendido y permaneció dentro del local en actitud pasiva y expectante hasta que, finalmente, salió del local sin más.

La Guardia Civil recogió del escenario delictivo indicios, obtuvo testimonios y visualizó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, que permitió conocer que el sospechoso, después de cometer el robo, había huido a bordo de un ciclomotor, y que el supuesto cliente era un 'compinche', cuya presencia pretendía la distracción de la empleada.

Las labores de investigación han resultado positivas con la identificación, localización y detención de dos hombres, que han sido detenidos como presuntos autores de delito de robo con fuerza.