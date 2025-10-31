Elevan a cuatro los sismos registrados este viernes en Lorquí y Ceutí (Región de Murcia)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha elevado a cuatro los sismos registrados este viernes en Lorquí y Ceutí, en la Región de Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El primer terremoto de la jornada ha tenido lugar a las 10.34 horas al noreste de Lorquí, con una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 6 kilómetros. El temblor se ha sentido en otros seis municipios: Molina de Segura, Ceutí, Alguazas, Archena, Campos del Río y Ulea.

Una persona ha llamado al '1-1-2' a las 10.35 horas desde El Llano de Molina, en Molina de Segura, para comunicar que había sentido un temblor de tierra. Miembros de Protección Civil han acudido a comprobar la existencia de posibles daños, si bien solo se han comunicado muy superficiales.

Dos minutos más tarde, a las 10.36 horas, se ha registrado un temblor al sureste de la misma localidad, de 1,7 grados de magnitud y seis kilómetros de profundidad. A las 11.30 horas tenía lugar el tercer sismo al este de Lorquí, de 1,8 grados de magnitud.

El último, según el IGN, ha sido el noroeste de Ceutí a las 12.32 horas, de 2,6 grados y una profundidad de 4 kilómetros. Se ha sentido en Molina de Segura, Ulea, Alguazas, Archena, Espinardo (Murcia) y Lorquí. El 1-1-2 ha recibido tres llamadas desde Molina de Segura, Archena y Lorquí, si bien no se han comunicado daños.

Se da la circunstancia de que el IGN también registró el pasado miércoles un terremoto de 1,9 grados de magnitud al noreste de Lorquí, con una profundidad de 10 metros.