Una victoria clara y contundente

Juanma Moreno ha arrasado. Ha conseguido todos sus objetivos con una victoria impresionante. Es el mejor resultado obtenido nunca por el PP en Andalucía mientras que el PSOE consigue el peor. La mayoría absoluta le permitirá gobernar sin necesidad de contar con Vox, que ha llevado a término una campaña absurda y errática que le ha conducido a la irrelevancia. Es verdad que ha aumentado dos diputados, pero no cuentan para nada. No he entendido por qué optaron por la arrogancia y la soberbia. Y al final se ha confirmado el peor de los escenarios. A estas alturas es evidente que Olona fue la mejor aliada que podía tener el PP para conseguir esos 58 diputados. No solo no movilizó el voto, sino que mostró un radicalismo desaforado y una arrogancia inexplicable. Moreno tiene las manos libres. Las exigencias de la candidata en el debate electoral han acabado en la papelera. En el otro lado, el desastre de la izquierda es monumental. No hay duda de que estamos ante un cambio de ciclo que parece irreversible. El PSOE no sólo no consigue recuperar el gobierno andaluz, sino que pierde tres escaños.

Tras el desastre de Madrid ha llegado ahora Andalucía. Moncloa ha establecido todos los cortafuegos posibles, pero son un gesto voluntarista muy poco creíble. La realidad es que el PP consigue una victoria histórica que es una demoledora humillación para el PSOE. El problema, además, es que antes de un año llegarán las municipales y autonómicas que serán otro fracaso de la izquierda. Nada permite augurar lo contrario, porque el escenario económico es muy desfavorable para la coalición gubernamental. La izquierda ha sido derrotada en una autonomía en la que siempre había obtenido buenos resultados. Es lo que se conocía como su granero electoral. El populista Pablo Iglesias y el confuso conglomerado formado por comunistas, antisistema y anticapitalistas han logrado un fracaso colosal. Hay que preguntarse a quién representan realmente, porque les ha ido muy mal en Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Al final es un espacio que tiene más partidos que diputados. Estas elecciones dejan un único ganador que es el PP gracias a la gestión, eficacia y carisma de Juanma Moreno. La desolación en la izquierda y Vox era total.