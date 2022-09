El odio a Gorbachov es parte de la tragedia rusa

Pocos líderes en el siglo XX han tenido el impacto que tuvo Mijail Gorbachov, el último presidente soviético, y menos aún su legado, que ha sido tan discutido dentro de su país como admirado fuera. Las emotivas palabras de Angela Merkel tras su muerte en las que reconocía que «cambió [su] vida de manera fundamental» (sin él nunca hubiera podido llegar al poder la hija de un pastor de la Alemania oriental) contrastaron con la frialdad de Vladimir Putin, un nostálgico de la URSS. Para el jefe del Kremlin, Gorbachov fue el responsable de lo que una vez calificó como «la peor catástrofe geopolítica del siglo XX»: la caída del imperio soviético.

Paradójicamente, lo que quería Mijail Gorbachov era salvar el sistema comunista, no destruirlo. Era un burócrata inteligente y enérgico que tenía como principal objetivo continuar con la labor de su padrino Yuri Andropov: «desatascar la máquina oxidada» del socialismo real, para «reanimar» el legado enfermo y envejecido de Leonid Brézhnev. Para ello quiso establecer nuevas fronteras ideológicas a una clase obrera agotada tras años de estancamiento. Esas fronteras serían la «perestroika» (reestructuración) y la «glasnost» (apertura). Dos lemas que pronto se convertirían en dos pilares de su pensamiento político, pero que nunca llegaron a materializarse en el socialismo con rostro humano con el que él soñaba. Quizás porque –como apunta «The Economist» en su obituario– ese destino añorado era más «una utopía que un lugar real». En un encuentro en Bruselas con nuestro colaborador Frédéric Mertens de Wilmars, el ex presidente soviético le confesó que «se dio cuenta muy pronto de que el socialismo había fracasado claramente –pero no lo reconocieron sus compañeros– y que no dudó en adoptar reformas liberales que rompieran un régimen autoritario, rígido, improductivo y sobre todo corrupto». Al realizar un diagnóstico tan lúcido del sistema que él mismo representaba y en el que estaba en la cúspide del poder, Gorbachov demuestra una altura de miras de la que muy pocos políticos pueden hacer alarde.

Para sus detractores fue una rareza o incluso un tonto que provocó el colapso de la Unión Soviética y ni siquiera se enriqueció con ello. Escritores rusos como Vladislav Zubok consideran que fue «ingenuo e imprudente». La URSS era el segundo productor de petróleo en el mundo y tenía un Ejército de cuatro millones de soldados. No debía haber colapsado sostiene Zubok en su último ensayo «Colapso». Y está ahí la tragedia. Donde Zubok o Putin ven una fortaleza inexpugnable, Gorbachov vio un castillo de naipes. Mientras los primeros miran la URSS con orgullo, para el segundo fue una vergüenza. Un socialismo de cuartel que se había convertido en un basurero –le dijo a su ministro de Exteriores, Eduard Shevardnadze– y que sólo se sostenía por la bota.

El destino ha querido que su fallecimiento coincida en el tiempo con el intento de Putin de reconstruir el imperio soviético con una invasión brutal y sangrienta a sus hermanos ucranianos, en el exterior, y con el nivel más bajo de libertades desde el colapso de la URSS, en el interior. Como escribe Iain Martin en «The Times», esperemos que un día los rusos se reconcilien con «Gorbi», eso significará que lo hacen también con nosotros, los europeos.