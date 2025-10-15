«Los billetes corrían como en un prostíbulo»

Sánchez debería agradecer a Feijóo su dura campaña contra la corrupción socialista y los procesos judiciales que afectan a su familia, ya que Tezanos podrá aumentar todavía más la distancia entre ambos partidos. No hay duda de que los billetes corrían en el PSOE «como en un prostíbulo», como dijo el líder del PP en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Las informaciones y las imágenes confirman que la corrupción campaba a sus aires en el Gobierno y en el partido. Es curioso que para Sánchez todo sean bulos, mentiras e insidias.

No sé qué tiene que suceder para que alguien asuma responsabilidades por todo lo que estamos conociendo. He de reconocer que no soy optimista. Le basta con tener la férrea defensa de los bien pagados activistas de RTVE y el resto de la izquierda mediática, que atacan permanentemente a Feijóo. Todos se juegan mucho dinero y no lo van a poner en peligro. No contento con el apoyo de esa fiel armada mediática, ha decidido sacar a concurso un nuevo canal de televisión para regalárselo al multimillonario sanchista José Miguel Contreras y sus amiguetes.

Una nueva muestra de transparencia y buen gobierno. Si algo caracteriza al sanchismo es la arbitrariedad y el capitalismo de amiguetes. Contreras perdió varios centenares de millones de euros en su anterior aventura, por lo que imagino que en esta ocasión conseguirá llegar al millar. Como es un artista de la pista, la pasta la pondrá un nuevo grupo de incautos millonarios a los que aligerará los bolsillos. Es lógico que a Pedro Sánchez le moleste la referencia a los prostíbulos, pero es algo que le acompañará el resto de su carrera política. Donde las dan, las toman. Ya que le gusta la radicalización y el populismo, tendrá que asumir que sus rivales no son idiotas. Es cierto que al PP le cuesta moverse y entrar en el barro, que es donde Sánchez se mueve muy bien gracias a su falta de escrúpulos.

Es bueno recordar que el camino a La Moncloa no son los ejercicios de una oposición a alto funcionario del Estado. Feijóo debería recordar que el círculo íntimo de Pedro Sánchez estaba formado por personajes como José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. No es una casualidad.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)