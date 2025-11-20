Las caras de la noticia: 20 de noviembre de 2025

Sergio Alonso director adjunto de «A Tu Salud» larazon

SERGIO ALONSO▲

Galardonado con «Los Mejores de PR». El director adjunto de LA RAZÓN y director del suplemento A tu Salud ha sido distinguido en la XXII edición de Los Mejores de PR en reconocimiento a su trayectoria profesional. Se trata del premio número 64 de los recibidos por A tu Salud.

Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "Se produjo el milagro" Europa Press

LUIS ALBERTO DE CUENCA▲

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Luis Alberto de Cuenca ha recogido el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de manos de la Reina Sofía por su antología «Verano eterno», que contiene más de cien composiciones de toda la extraordinaria obra del autor desde 1971 hasta 2025.

CPFF.- Pisarello (Comuns) acusa al PP de seguir las "consignas de Aznar" en materia de financiación EUROPA PRESS Europa Press

GERARDO PISARELLO▼

Antifranquistas sin Franco. El portavoz de los Comuns, al que no se le recuerda una aportación como diputado, ha exigido al Gobierno que revierta el título al rey emérito Juan Carlos I. En realidad los antifranquistas de hoy son los auténticos nostálgicos.