Fracaso rotundo en vivienda

La vivienda ha alcanzado el precio más alto de la historia, por encima incluso de la burbuja, tras subir un 12% en el tercer trimestre. El relato fabricado en Moncloa endosa la culpa a la resistencia de las comunidades del PP a aplicar las milagrosas recetas gubernamentales, a los fondos buitres y demás especuladores, incluidos pequeños y codiciosos propietarios. Casi ocho años en el ejercicio de un poder casi absoluto han sido insuficientes para mitigar las políticas del PP y las influencias del mercado. Cero responsabilidades en el sanchismo, que se ha hartado de poner a disposición de los españoles decenas de miles de casas asequibles. Ese ha sido el argumentario y la mentira de un fraude. La vivienda ha padecido el cedazo ideológico de un régimen obsesionado con recetas equivocadas y nocivas que han embestido contra la oferta. Intervencionismo, regulación e infierno fiscal son el problema.