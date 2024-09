Esta noche, en el estadio Metropolitano, se ven las caras el Atleti y el otro equipo grande de la ciudad. A todos los aficionados rojiblancos nos pilló de sorpresa que se anunciara que Danna Paola finalmente no iba a actuar en el descanso del encuentro. Es que no teníamos ni idea de que se estuviera organizando algo que no tiene ningún sentido en ningún partido de fútbol y menos en un derby como éste. Si creen que necesitamos entretenimiento, me parece que conocen poco a esta afición que, con un poquito de rock a través de megafonía y su bocadillo, va que chuta.

El caso es que pensaban que necesitábamos ser como la Final de la Superbowl o americanadas parecidas y nos habían colado de rondón a dos cantantes, entre ellas esta señorita de la que desconozco absolutamente todo. Igual es que no estoy a la moda, mecachis.

Se fue esta artista mexicana la otra noche a La Revuelta y ella solita se metió en un jardín. No porque no pueda ser madridista, no porque no pueda decirlo, no porque no pueda cantar el himno del otro equipo grande de la ciudad, sino porque en ese mismo instante, su manager, que le estaría cerrando la actuación en el Metropolitano, debió caer en la cuenta en ese mismo instante de que aquello no ayudaba precisamente.

El Club Atlético de Madrid dice que se trata de la suspensión de la posibilidad de que actuaran debido a las complicaciones logísticas que supone, justo en un día en el que estarán en el césped un montón de cámaras y de fotógrafos. Es decir, que no se trata de una cancelación como tal. Escucho estupefacta cómo algunos medios y algunos voceros de otros equipos consideran que el Atleti se equivoca con la decisión. Y nos tratan de rebajar y de ofender. Pero yo creo que, igual que a mi casa yo invito a quien me da la gana, a mi estadio se invita a quien nos dé la gana. Y que ese partido yo lo veo rodeado de los míos y no de los otros. Y que, además, ella se va a evitar un mal trago, que cuando nos ponemos, nos ponemos. Mejor al Bernabéu. Cuando haya licencia, claro.