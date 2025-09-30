¿Sánchez debería dimitir?

El aparato propagandístico del sanchismo tiene este tema como una de sus líneas argumentales para descalificar al centro derecha. No voy a negar la existencia de buenos guionistas en La Moncloa dedicados a construir relatos y nutrir de munición a los medios de comunicación del régimen. En este sentido, se aduce que la oposición tiene mucha prisa por llegar al poder, que cuestiona la legitimidad de Sánchez y que no tiene unas políticas alternativas. Todo este conjunto de chorradas conforma la basurilla ideológica que expanden los activistas que se pasean por las tertulias de TeleSánchez. La realidad es que la legislatura está agotada, aunque se mantenga de forma artificial. Lo normal sería que presentara una cuestión de confianza o convocara elecciones, ya que no tiene una mayoría parlamentaria que apoye a su Gobierno. En cambio, lo que no es normal es que asumamos que el Gobierno atropelle las instituciones del Estado y la Constitución como si fuéramos una república bananera. El tema de los Presupuestos Generales del Estado pone en cuestión la solidez de los principios y valores democráticos del líder del PSOE. No elijo estas palabras al azar o de forma improvisada, ya que es lo que confirma su comportamiento. La intervención de Feijóo este martes en La Razón muestra que hay una sólida alternativa frente a un Gobierno cada día más radicalizado. Es un error descalificar al líder del primer partido de nuestro país que gobierna numerosas comunidades y ayuntamientos. Es cierto que Sánchez ha optado por la estrategia de radicalización en busca de réditos electorales, pero los problemas judiciales que afectan a su familia son una pesada losa que condiciona la totalidad de su acción de Gobierno, a lo que hay que añadir la corrupción del entramado organizado por Ábalos, Cerdán y Koldo. Por ello, Feijóo dijo que «el problema de Sánchez es que no se podía haber delinquido sin él». Es lo que se planteará si sus familiares son condenados. A diferencia de los activistas del sanchismo, no sé qué sucederá y respeto la presunción de inocencia, aunque sí creo que ha existido un comportamiento poco ético y transparente. Sánchez no dimitirá e intentará concluir la legislatura poniendo a España de rebajas. A pesar de ello, ni ganará las elecciones ni podrá gobernar, porque hay un cambio de ciclo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)