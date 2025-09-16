Sánchez y «su» macro sin parangón

Ya estamos acostumbrados a las fanfarronadas del Gobierno cuando quieren presumir de cifras macroeconómicas. Pero ayer, el presidente del Gobierno rizó el rizo tras declarar ante los devotos parlamentarios del PSOE en el Congreso –en un nuevo acto de autocomplacencia con el líder– que el crecimiento de la economía española «no tiene parangón», recuperando con otros términos aquel «España va como un cohete», mientras las economías domésticas de los hogares languidecen por la continua pérdida de poder adquisitivo. Una situación que Pedro Sánchez vuelve a achacar a los empresarios –los verdaderos impulsores de la economía– a los que ha vuelto a señalar diciendo que les exigirá que suban los sueldos al mismo nivel que lo hagan sus beneficios. Vuelve a tirar de demagogia y política de muros y trincheras en vez de mantener la cautela ante lo que se avecina.