La unidad y la fuerza del PP

La manifestación contra el sanchismo convocada por el PP muestra la unidad y fuerza del partido alrededor del liderazgo de Feijóo. Es cierto que la fantasía de la izquierda política y mediática es que tiene problemas internos y está cuestionado. Es vivir en una realidad paralela, pero si esto los anima ante el desastre que se avecina para el PSOE hay que dejarles que disfruten de esta ilusión. En cierta forma resulta incluso divertido teniendo en cuenta la agenda judicial y los escándalos de corrupción, así como la parálisis parlamentaria que sufre el Gobierno y la crisis entre Sumar y Podemos. Es cierto que nada impide que concluya la legislatura, porque sus aliados disfrutan en este escenario tan caótico. El culebrón de las cloacas del PSOE no hace más que minar la credibilidad de Sánchez. El PP no tiene más que hacer carteles con las caras de los integrantes de la banda sanchista, hablar de las prostitutas, el clientelismo y la corrupción. Es cierto que no les importa al PNV, Sumar y Bildu, pero la gran mayoría de españoles siente repugnancia.

La delegación del Gobierno cuantificó en 50.000 personas los asistentes a la manifestación, pero es bueno recordar que Francisco Martín tiene la misma credibilidad que Cándido Conde-Pumpido y sus compinches en el Tribunal Constitucional. Al fin y al cabo, no hacen más que servir a su señor como si fueran los lacayos de la corte de Luis XIV. Es una lastima que ya no se utilicen las libreas. Me creo más al alcalde de Madrid que es una persona decente y un abogado del Estado cuando se refirió a más de 100.000. En cualquier caso, es irrelevante, porque el deterioro del sanchismo es irreversible. A la famosa frase «que te vote Chapote», ahora se pueden añadir Ábalos, Koldo, Aldama, Leire, Jesica y el resto de los indeseables de las cloacas del PSOE. La manifestación sirvió para demostrar la unidad en el PP y poner en ridículo a los que sueñan con una crisis interna. Me recuerda lo que sucedió con Aznar y Rajoy cuando la izquierda mediática insistía en que eran malos candidatos. No hay que hacerles caso y recordarles que con el Partido Popular en el gobierno de la nación siempre les ha ido muy bien.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)