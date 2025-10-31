Donosti
Detenido un hombre por abandonar a su hijo en un centro de menores en Donosti tras oír que “allí se está muy bien”
El padre, de nacionalidad argelina, fue arrestado en el aeropuerto de Alicante cuando intentaba huir del país. El menor permanece tutelado en San Sebastián desde mayo
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años y nacionalidad argelina en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, acusado de abandonar a su hijo menor de edad en un centro de acogida de San Sebastián. Según informa el medio TodoAlicante, el hombre pretendía que el menor fuera considerado mena (menor extranjero no acompañado) y quedara bajo tutela de la Diputación de Gipuzkoa.
El menor tenía concedida una estancia por estudios en Alicante hasta junio de 2026, pero el padre lo dejó en Donosti en mayo, tras un viaje en avión desde Argelia y un desplazamiento en autobús hasta Bilbao. Allí, el niño fue entregado a un “amigo” que lo llevó al centro Uba, donde permanece desde entonces.
La familia conocía a otro menor argelino que residía en ese centro y les había comentado que “se está muy bien” allí. Por ello, el padre tenía instrucciones precisas sobre cómo presentar al niño para que fuera legalmente acogido y tutelado como si no tuviera acompañamiento familiar.
El hombre fue reclamado por las autoridades vascas y detenido el pasado martes cuando se disponía a abandonar el país en avión. Ese mismo día había sido citado en la comisaría provincial de la Policía Nacional.
Según las investigaciones recogidas por El Diario Vasco, el padre residía en Alicante y estudiaba español, pero ahora enfrenta cargos por abandono de menor. La situación del niño está siendo evaluada por los servicios sociales de Gipuzkoa.
