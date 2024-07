¿Hay en el Archivo Vaticano documentos que relacionan los milagros con la vida extraterrestre?

En los casi 80 kilómetros de estanterías de los Archivos Vaticanos, se custodian documentos que van desde notas papales manuscritas hasta misivas presidenciales. Algunos científicos e investigadores creen que en estos archivos podrían esconderse claves que relacionen los UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) con la vida extraterrestre. Por ello, han solicitado acceso a los Archivos Apostólicos Vaticanos para buscar información sobre incidentes ovni.

La posición de la Iglesia sobre los ovnis ha cambiado con el tiempo. Inicialmente, la Santa Sede negó la existencia de los platillos voladores y sus ocupantes. Sin embargo, con el tiempo, ha adoptado una postura más abierta. Por ejemplo, se dice que el Papa Juan XXIII fue testigo de ovnis y que antes de su muerte, Pablo VI discutió con algunos cercanos si debía revelarse la llegada de extraterrestres, considerando que la sociedad podría no estar preparada para tal contacto.

En un correo electrónico dirigido a John Podesta, jefe de campaña de Hilary Clinton, el astronauta Edgar Mitchell aseguró que el Vaticano tiene conocimiento de la existencia de vida extraterrestre. Mitchell mencionó que su colega católica, Terri Mansfield, podría proporcionar detalles sobre el conocimiento del Vaticano en este ámbito.

El tema ganó más atención en 2023, cuando David Grusch, exfuncionario de inteligencia de los Estados Unidos, testificó ante el Congreso sobre un encubrimiento internacional de la existencia de extraterrestres en el que el Vaticano estaría involucrado. Grusch afirmó que el Papa Pío XII había compartido información con los Estados Unidos sobre un ovni recuperado por el régimen fascista de Mussolini en 1933.

El Misterioso Accidente de 1933

El 13 de junio de 1933, un vehículo aéreo no identificado se estrelló cerca del lago Maggiore, entre Piamonte y Lombardía. Pensando que se trataba de un arma secreta alemana, el objeto fue recuperado y analizado por un equipo liderado por el inventor Guglielmo Marconi. Según Grusch, el Papa Pío XII facilitó el traslado del objeto a los Estados Unidos.

Interés Académico y Científico

La comparecencia de Grusch llevó a un aumento de las consultas al Vaticano sobre la veracidad de sus afirmaciones. Marco Grilli, secretario del prefecto de los archivos vaticanos, informó que han recibido numerosos correos electrónicos al respecto.

En su libro "American Cosmic" (2019), Diana Walsh Pasulka sugiere que los archivos contienen informes sobre eventos paranormales, como monjas viendo orbes en sus celdas y otros fenómenos aéreos. Pasulka, profesora de estudios religiosos, menciona que los archivistas del Vaticano están en una carrera por digitalizar documentos, priorizando aquellos que consideran más importantes.

El interés en los archivos del Vaticano no se limita al ámbito religioso. Garry Nolan, profesor de medicina en la Universidad de Stanford, ve estos archivos como un tesoro potencial para comprender el fenómeno ovni. Nolan cree que el Vaticano alberga un sistema de bibliotecas antiguo con conocimiento paranormal y sobrenatural, y piensa que los avistamientos UAP podrían representar una esperanza para superar amenazas existenciales como el cambio climático y la guerra.

En 2023, Nolan cofundó la Sol Foundation para liderar la investigación científica sobre los ovnis. Uno de los objetivos de la fundación es iniciar un diálogo interreligioso sobre las implicaciones espirituales del descubrimiento de vida alienígena. Peter Skafish, director de la fundación, destacó la importancia del Vaticano como facilitador de este diálogo y promotor del pluralismo religioso.

Investigación de Milagros y Fenómenos Paranormales

El interés de investigadores en los secretos ufológicos y paranormales del Vaticano se ha extendido durante décadas. El Padre Francis Tiso, experto en diálogo interreligioso, mencionó que hace más de 20 años discutió con Michael Murphy, cofundador del Instituto Esalen, un plan para investigar estos archivos. Esalen sigue siendo influyente al atraer a tecnólogos de Silicon Valley y líderes espirituales.

El Padre Tiso señaló que estudiar los milagros atribuidos a santos como posibles fenómenos paranormales podría ayudar a comprender los ovnis y nuestra conexión con otras civilizaciones. Jeffrey Kripal, profesor de religión en la Universidad Rice, agregó que los milagros católicos a menudo coinciden con experiencias de encuentros cercanos con ovnis.

Carlos Eire, profesor de historia en la Universidad de Yale, ha estudiado los milagros que interesan a investigadores como Pasulka y Nolan, publicando sus hallazgos en "They Flew: A History of the Impossible". Eire destacó el rigor con el que la iglesia ha investigado los milagros desde el Renacimiento, lo que hace que los archivos del Vaticano sean valiosos para los investigadores paranormales.

Sin embargo, el personal de los archivos del Vaticano niega la existencia de documentos relacionados con extraterrestres. Marco Grilli afirmó que no hay documentos sobre vida extraterrestre y desalentó a los académicos de buscar tal material en los archivos apostólicos.