¿Qué santo se celebra hoy, sábado 18 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, sábado 18 de octubre

San Asclepíades de Antioquía - Obispo y mártir.

San Monón de Nassogne - Ermitaño.

San Justo de Beauvais - Mártir.

San Trófimo de Tomis - Mártir.

San Amable de Riom - Presbítero.

San Lucas Evangelista: Vida y Pontificado

San Lucas Evangelista nació en Antioquía de Siria, probablemente en una familia gentil, y se formó como médico, lo que lo relaciona con su patronazgo sobre los médicos. No conoció a Jesús en vida, pero su conversión al cristianismo se produjo tras su encuentro con San Pablo, con quien compartió viajes misioneros a lo largo de varias regiones como Macedonia, Jerusalén y Roma. Lucas es el autor del tercer Evangelio, así como del libro de los Hechos de los Apóstoles, una narración histórica que sigue el desarrollo temprano de la Iglesia. Se destaca por su amor a los pobres y marginados, y por su enfoque en el papel de la Virgen María, a quien trata más que otros evangelistas. Su formación y estilo reflejan un amplio conocimiento de la cultura grecorromana​

Canonización y Legado

San Lucas fue canonizado por aclamación popular en los primeros siglos del cristianismo, antes de que se estableciera un proceso formal de canonización. Su legado es vasto, ya que no solo es considerado uno de los cuatro evangelistas, sino también el "historiador de la salvación" debido a su precisión en la cronología y su enfoque narrativo en la misericordia y la salvación. En la iconografía cristiana, suele representarse con un toro, uno de los símbolos de los evangelistas, y es también conocido como el "Pintor de María" por su enfoque en la Virgen en su Evangelio​

Exilio y Muerte

Según la tradición, San Lucas continuó su trabajo misionero después de la muerte de San Pablo, pero la mayor parte de sus últimos años es un misterio. Algunas fuentes indican que murió en Acaya (Grecia) alrededor del año 84 d.C., donde, según una antigua tradición, fue martirizado al ser colgado de un árbol. A lo largo de los siglos, diversas ciudades han reclamado ser el lugar de su sepultura, pero en el siglo IV, sus restos fueron trasladados a Constantinopla​.

San Lucas dejó un legado profundo a través de sus escritos, que siguen siendo fundamentales para la teología cristiana y la historia de la Iglesia primitiva.